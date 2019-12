Volgens spelregelcommissie IFAB moet er alleen gebruikgemaakt worden van de VAR als een speler duidelijk buitenspel staat. In de Premier League ontstond afgelopen weekend een hoop ophef over de videoscheidsrechter vanwege meerdere omstreden afgekeurde doelpunten.

"Er zou niet veel tijd moeten worden besteed aan onduidelijke situaties", zegt secretaris Lukas Brud van de IFAB maandag tegen persbureau PA. "Als er meerdere minuten nodig zijn om te bepalen of het buitenspel is of niet, dan moet de oorspronkelijke beslissing blijven staan."

In de Premier League werd zondag een doelpunt Neto voor Wolverhampton Wanderers tegen Liverpool afgekeurd na tussenkomst van de VAR, omdat de Portugees enkele centimeters buitenspel stond. Later op de avond gebeurde hetzelfde toen Lys Mousset namens Sheffield United scoorde tegen Manchester City.

De afgekeurde treffer van Neto leidde tot woede bij Wolverhampton-manager Nuno Espírito Santo, die daarvoor een gele kaart kreeg van scheidsrechter Anthony Taylor. Ook City-coach Josep Guardiola en Sheffield United-manager Chris Wilder waren kritisch over de VAR.

"Als het op het eerste gezicht niet duidelijk is, dan zou het niet overwogen moeten worden", stelt Brud. "Het was niet idee om de VAR in te voeren om situaties vanuit vijftien camerahoeken te bekijken en om te proberen iets te vinden dat er zelfs niet was."

Wolverhampton-coach Nuno Espírito Santo was woedend na de afgekeurde goal tegen Liverpool. (Foto: Pro Shots)

'Bij onduidelijkheid moet oorspronkelijke beslissing blijven staan'

Liverpool-Wolverhampton en Manchester City-Sheffield United waren de zoveelste Premier League-wedstrijden in korte tijd die werden overschaduwd door de discussie over de VAR. Zaterdag werden al verschillende treffers afgekeurd vanwege het gebruik van de omstreden buitenspellijnen, waarmee tot op de centimeter bekeken kan worden of iemand zich in buitenspelpositie bevindt.

"Wat we echt moeten benadrukken is dat elke situatie die door de VAR wordt beoordeeld, duidelijk moet zijn", vervolgt de Duitser. "In theorie is het buitenspel als iemand één millimeter buitenspel staat. Maar als de VAR probeert uit vijf, zes, zeven, tien of twaalf camerahoeken te bekijken of het buitenspel is, dan zou de oorspronkelijke beslissing moeten blijven staan."

"Het probleem is dat mensen proberen te justitieel te zijn. Het is niet de bedoeling om een betere beslissing te nemen, maar om de opzichtige fouten weg te werken", legt Brud uit.