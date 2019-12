Cruzeiro heeft Luis Orejuela definitief overgenomen van Ajax. De Braziliaanse topclub heeft de optie tot koop op de Colombiaanse rechtsback maandag gelicht.

De 24-jarige Orejuela werd in januari door Ajax al voor een jaar verhuurd aan Cruzeiro. Hij zou op Nieuwjaarsdag moeten terugkeren in Amsterdam, maar de Braziliaanse club besloot hem dus definitief vast te leggen.

Ajax beschikt met Sergiño Dest, Noussair Mazraoui en Joël Veltman over voldoende rechtsbacks, waardoor er sowieso geen plaats was voor Orejuela in de ploeg van coach Erik ten Hag.

Voor de transfer van Orejuela ontvangt Ajax een bedrag van 1,5 miljoen euro. Hij had bij de koploper van de Eredivisie nog een contract tot de zomer van 2022.

De verdediger speelde afgelopen seizoen in de Braziliaanse Serie A 23 wedstrijden, waarin hij twee keer tot scoren kwam. Desondanks degradeerde Cruzeiro voor het eerst in de 98-jarige clubgeschiedenis uit de hoogste divisie.

Orejuela werd in de zomer van 2017 voor zo'n 3,5 miljoen euro overgenomen van Deportivo Cali in zijn vaderland, maar hij kende een teleurstellende periode in Amsterdam. Hij kwam tot slechts vier wedstrijden in het eerste elftal en speelde vooral bij Jong Ajax.