Vitesse heeft Edward Sturing maandag aangesteld als hoofdtrainer. De 56-jarige clubicoon zal in ieder geval de rest van het seizoen aan het roer staan bij de Arnhemmers.

Sturing is de opvolger van Joseph Oosting, die de honneurs bij Vitesse waarnam na het vertrek van Leonid Slutsky eind november. De Russische coach besloot zelf op te stappen na een reeks teleurstellende resultaten.

Oosting, die Vitesse in december naar drie overwinningen en een gelijkspel leidde, blijft als assistent-trainer betrokken bij de A-selectie. Nicky Hofs en Raimond van der Gouw completeren de technische staf van de subtopper in de Eredivisie.

"Ik heb er goed over nagedacht", zegt Sturing op de site van Vitesse. "Uiteindelijk is het een combinatie van clubliefde en de potentie die ik in de selectie zie, wat mij heeft doen besluiten terug te keren als hoofdtrainer. Daarnaast was het voor mij heel belangrijk dat Joseph betrokken kon blijven bij de staf."

Sturing regelmatig interim-coach

Sturing was tussen 2003 en 2006 al hoofdtrainer van Vitesse en trad later enkele keren op als interim-coach bij de club waar hij als speler ruim tien jaar onder contract stond. De laatste keer was in april 2018 toen Vitesse besloot om Henk Fraser te ontslaan. Na de komst van Slutsky in de zomer van dat jaar trad Sturing terug als assistent-trainer en werd hij scout.

Algemeen directeur Pascal van Wijk is erg blij dat Sturing de komende maanden voor de groep wil staan. "We zien Edward als de beste trainer voor Vitesse op dit moment. Hij heeft bewezen kwaliteit te kunnen leveren bij het eerste elftal, kent de club, de cultuur en de mentaliteit. Bovendien kent hij het grootste gedeelte van de selectie al."

Vitesse staat op dit moment op de zesde plek in de Eredivisie met dertig punten, vier minder dan nummer drie PSV. De ploeg van Sturing vertrekt vrijdag naar Portugal voor een trainingskamp om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.

Bij de bekendmaking van de aanstelling van Sturing meldt Vitesse ook dat Marc van Hintum tijdelijk de rol van technisch directeur op zich zal nemen. Mohammed Allach heeft zich ziek gemeld en is voorlopig niet in staat om te werken.

