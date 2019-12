Michael Pinto verruilt Fortuna Sittard per direct voor Sparta Rotterdam. De verdediger tekent een contract tot medio 2021 bij de Rotterdammers met de optie op nog een seizoen.

Pinto kwam in januari 2018 over van het Portugese Belenenses en speelde sindsdien vijftig officiële duels voor Fortuna. In zijn eerste half jaar dwong de linkervleugelverdediger met de Limburgers promotie naar de Eredivisie af.

De 26-jarige Pinto, die in twee jaar tijd één keer scoorde en twee assists leverde, droeg sinds een jaar de aanvoerdersband bij Fortuna. De geboren Luxemburger speelde dit seizoen zeven competitieduels, maar kwam na september niet meer in actie vanwege een hoofdblessure.

"Ik heb twee ongelooflijke jaren gehad in Sittard en die herinneringen neem ik voor de rest van mijn leven mee", zegt Pinto op de site van Fortuna. "Ik zal deze geweldige tijd nooit vergeten. Net zoals ik nooit zal vergeten wat deze club, stad en mensen voor me hebben gedaan. Fortuna zal voor altijd in mijn hart zitten."

Ars: 'We zullen hem missen als voetballer en mens'

Het contract van Pinto bij Fortuna zou aan het einde van het seizoen aflopen. Volgens technisch manager Sjoerd Ars is dit dan ook het juiste moment om de verdediger te laten gaan.

"We zullen Mica als voetballer en als mens gaan missen. Hij heeft een geweldige indruk hier achtergelaten. Wij gunnen hem deze uitdaging van harte en hebben gelukkig met George Cox al een waardige vervanger in huis."

Sparta laat weten dat Pinto weer fit is na zijn langdurige blessure en mee kan op trainingskamp. De ploeg van trainer Henk Fraser verblijft begin januari een week in Spanje om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.

Fortuna staat op dit moment op de dertiende plek in de Eredivisie met negentien punten, vier meer dan nummer zestien VVV-Venlo. Sparta doet het iets beter met de elfde plek (23 punten).

