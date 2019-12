Vincent Janssen (25) ziet zichzelf nog lange tijd in Mexico spelen. De spits van CF Monterrey veroverde met de landstitel zondag de eerste prijs in zijn carrière.

"Ik weet niet hoe de toekomst eruitziet, maar ik ben erg gelukkig in Mexico", zei Janssen tegen ESPN. "Iedereen heeft ervoor gezorgd dat ik me enorm welkom voel en we hebben in zes maanden tijd veel gepresteerd. Ik ben daar heel erg trots op."

Janssen werd afgelopen zomer door Monterrey voor 9 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur. De zeventienvoudig international van Oranje heeft nog een contract tot de zomer van 2024 bij de Mexicaanse club.

Door een blessure miste Janssen eerder deze maand het WK voor clubs, waarin Monterrey de derde plaats voor zich opeiste. In de return van de finale om het Mexicaans kampioenschap tegen Club América kwam hij aan het begin van de tweede helft als invaller in het veld.

Janssen wilde eerste strafschop nemen

De wedstrijd eindigde in 2-1 voor Club América, dat de heenwedstrijd met dezelfde cijfers verloor. In de beslissende strafschoppenserie (4-2 voor Monterrey) benutte Janssen de eerste penalty.

"In mijn carrière heb ik nog nooit een strafschop gemist. Het is heel belangrijk om in zo'n serie de eerste penalty te scoren, daarom wilde ik de eerste nemen", zei de spits, die in 22 duels tien keer scoorde voor Monterrey.

"Het was een moeilijke wedstrijd tegen een zware tegenstander", keek Janssen terug op de finale. "In het begin hadden we het lastig, maar later ging het beter. Ik vind dat we de titel verdienen."

De oud-speler van Almere City, AZ, Tottenham en Fenerbahçe won tot zondag nog geen enkele prijs in zijn carrière. "Dit is een geweldig gevoel", zei Janssen tegen Marca. "Twee maanden geleden geloofde niemand nog in ons. Maar we hebben een geweldige groep jongens die keihard voor elkaar is blijven knokken."