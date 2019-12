Ajax mag zich op basis van het afgelopen decennium de beste Eredivisie-club noemen. Jens Toornstra speelde de meeste wedstrijden en Luuk de Jong maakte tussen 1 januari 2010 en januari 2020 de meeste competitietreffers, blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Gracenote.

FC Twente kroonde zich als eerste club dit decennium tot landskampioen, maar de meeste titels gingen naar Ajax. De Amsterdammers werden in mei 2011 voor de dertigste keer in de historie kampioen en waren ook in de seizoenen 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 en 2018/2019 de beste.

Met vijf titels deed Ajax het beter dan PSV, dat de afgelopen tien jaar drie keer kampioen werd. Feyenoord veroverde in het seizoen 2016/2017 de eerste landstitel sinds 1999, waardoor voor het eerst sinds de jaren tachtig vier verschillende clubs in één decennium kampioen werden.

Ajax behaalde niet alleen de meeste landstitels, maar pakte sinds 1 januari 2010 ook de meeste punten in de Eredivisie, won de meeste wedstrijden en kwam het vaakst tot scoren. De 34-voudig landskampioen trof de afgelopen tien jaar 865 keer doel in competitieverband.

PSV toonde zich daarentegen de sterkste ploeg op eigen bodem, want de meeste thuiswedstrijden in de Eredivisie werden gewonnen door de Eindhovenaren. PSV sloot dit decennium 137 thuiswedstrijden in de competitie winnend af, meer dan welke club dan ook.

Statistieken dit decennium Club met meeste kaarten: ADO Den Haag (668)

Club met meeste overtredingen: Heracles Almelo (4.894)

Speler met meeste rode kaarten: Joey van den Berg (7)

Meeste eigen doelpunten: Sven van Beek (6)

Speler met meeste goals uit penalty's: Dusan Tadic (26)

Scheidsrechter met meeste duels: Kevin Blom (223)

Feyenoord veroverde dit decennium de eerste landstitel sinds 1999. (Foto: Pro Shots)

Toornstra kwam het vaakst in actie

Toornstra mag zich op basis van het aantal gespeelde wedstrijden de Eredivisie-speler van het afgelopen decennium noemen. De aanvallende middenvelder van Feyenoord, die in de laatste tien jaar ook het shirt van ADO Den Haag en FC Utrecht droeg, kwam tot een recordaantal van 312 wedstrijden.

Dat zijn er 29 meer dan FC Utrecht-verdediger Willem Janssen, die de tweede plek opeist. Oud-Ajacied Lasse Schöne kwam de afgelopen tien jaar tot 270 Eredivisie-wedstrijden en is daarmee de buitenlander met de meeste competitieduels in Nederland. Doelman Jeroen Zoet kwam het vaakst negentig minuten in actie (266).

Ook Erik Falkenburg heeft een aantal records op zijn naam staan. De aanvallende middenvelder is de Eredivisie-speler die het vaakst werd gewisseld dit decennium (95 keer), maar ook de enige die voor zeven verschillende teams scoorde (Willem II, ADO Den Haag, AZ, Go Ahead Eagles, NAC Breda, Sparta Rotterdam en NEC). Alleen Ruud Geels, Hennie Meijer en Chris Dekker slaagden daar ooit in.

De meeste doelpunten kwamen op naam van Luuk de Jong. De voormalige spits van FC Twente en PSV, die dit decennium ook nog jaren in het buitenland speelde, mag zich met 133 treffers overtuigend topscorer van de afgelopen tien jaar noemen. Bryan Linssen is met 84 goals de verrassende nummer twee op de lijst.

John van den Brom stond dit decennium het vaakst als trainer langs de lijn bij een Eredivisie-wedstrijd. Als coach van ADO Den Haag, Vitesse, AZ en FC Utrecht kwam hij tot 249 duels. De meeste wedstrijden werden gewonnen door Phillip Cocu (128), die PSV naar drie landstitels leidde.

Luuk de Jong is de productiefste speler van het afgelopen decennium. (Foto: Pro Shots)