Enkele Premier League-managers hebben zich na meerdere afgekeurde treffers op zondag kritisch uitgelaten over de VAR. Wolverhampton Wanderers was in de uitwedstrijd tegen Liverpool (1-0) twee keer het slachtoffer van een beslissing van de videoscheidsrechter en Sheffield United werd benadeeld tegen Manchester City (2-0).

De openingstreffer bij Liverpool-Wolverhampton van Sadio Mané in de 42e minuut werd aanvankelijk geannuleerd vanwege hands van aangever Adam Lallana, maar de VAR keurde de goal alsnog goed. In de blessuretijd van de eerste helft ging er wél een streep door de gelijkmaker van Neto, die nipt buitenspel stond.

Manager Nuno Espírito Santo van Wolverhampton Wanderers reageerde woedend op die laatste beslissing en kreeg vervolgens een gele kaart van scheidsrechter Anthony Taylor. Op de persconferentie na de wedstrijd wilde de Portugees eigenlijk niet over de VAR praten, maar daar kwam hij snel op terug.

"Ik hou er niet van als er beslissingen worden genomen door scheidsrechters die mijlenver weg zitten. Een videoarbiter voelt de wedstrijd niet zo goed aan als iemand die er wél bij is", zei een geïrriteerde Nuno op Anfield.

"Ik ben een coach en daardoor niet de aangewezen persoon die moet kijken naar verbeteringen. Maar het is zonde dat je twee fantastische teams in zo'n fantastisch stadion hebt spelen en dat er dan gejuicht kan worden voor een treffer die niet doorgaat."

Nuno kreeg geel voor zijn commentaar op de leiding. (Foto: Pro Shots)

Guardiola wil niet klagen over 'grote puinhoop'

Het was de zoveelste Premier League-wedstrijd in korte tijd die werd overschaduwd door de discussie over de VAR. Zaterdag werden al verschillende doelpunten afgekeurd vanwege het gebruik van de omstreden buitenspellijnen, waarmee tot op de centimeter bekeken kan worden of iemand zich in buitenspelpositie bevindt.

Net als Liverpool werd Manchester City daardoor juist geholpen. De 'Citizens' kwamen zondag op achterstand tegen Sheffield United, maar de treffer van Lys Mousset werd afgekeurd vanwege buitenspel. City won uiteindelijk met 2-0.

"Ik heb al heel vaak gezegd dat ik een grote lijst met verbeteringen voor de VAR heb, maar ik ga hier geen statement maken", zei City-manager Josep Guardiola na het duel volgens Sky Sports.

"We klagen nooit en zullen dat ook nu niet doen. De scheidsrechters moeten hierover discussiëren. Het is wel elk weekend een grote puinhoop, dus hopelijk wordt het volgend seizoen beter."

Sheffield United-manager Chris Wilder voegde zich bij Guardiola. "Het is al de achtste of negende keer dit weekend dat er een treffer wordt afgekeurd. Dit is niet iets wat goed is voor het voetbal, maar ik heb er al genoeg over gezegd. Dit is iets waar anderen over moeten praten."

