Vincent Janssen heeft zondagavond (lokale tijd) met CF Monterrey de landstitel veroverd. De ploeg van trainer Antonio Mohamed was in de finale van de play-offs in Mexico na een strafschoppenreeks te sterk voor Club América.

Monterrey had de heenwedstrijd vrijdag met 2-1 gewonnen en begon zodoende met een goede uitgangspositie aan de return, maar daar was al snel niks meer van over. Club América opende al na zes minuten de score en maakte er vlak voor rust ook 2-0 van.

Rogelio Funes Mori tekende een kwartier voor tijd alsnog voor de cruciale aansluitingstreffer en dwong zo een verlenging af in Estadio Azteca, waar een strafschoppenreeks uiteindelijk de beslissing moest brengen.

Janssen, die na de rust het veld in was gekomen, benutte de eerste strafschop. Zijn ploeggenoot Stefan Medina faalde vervolgens wel van 11 meter, maar dankzij twee missers bij Club América trok Monterrey aan het langste eind.

Voor Monterrey is het de eerste landstitel sinds 2010. De club won eerder dit jaar de CONCACAF Champions League en mocht daardoor deze maand meedoen aan het WK voor clubs, waar Liverpool in de halve finales te sterk was.