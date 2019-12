West Ham United heeft David Moyes zondag aangesteld als nieuwe trainer. De Schot is de opvolger van Manuel Pellegrini, die een dag eerder werd ontslagen.

De 56-jarige Moyes keert terug bij de club waar hij in het seizoen 2017/2018 trainer was. Hij fungeerde toen als interim-coach nadat de Kroaat Slaven Bilic moest vertrekken.

"Het is geweldig om terug te zijn", zegt Moyes op de website van West Ham. "Het voelt geweldig om thuis te komen en ik heb het gemist om hier te zijn. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan."

"Ik geloof in het team en er is nu een beter team dan in mijn eerste periode bij de club", vervolgt hij. "De eerste doelstelling is om zo snel mogelijk de verkeerde kant van de ranglijst te verlaten."

Moyes tekent een contract voor anderhalf jaar bij West Ham, dat in de Premier League de zeventiende plaats bezet. De 'Hammers' staan slechts één punt boven de degradatiestreep.

Na zijn eerste periode bij West Ham zat Moyes zonder club. Daarvoor was hij actief bij Manchester United, Everton, Sunderland, Real Sociedad en Preston North End.

Pellegrini werd zaterdag ontslagen na de thuisnederlaag van zijn ploeg tegen Leicester City (1-2). De Chileen had West Ham sinds de zomer van 2018 onder zijn hoede en leidde de Londenaren in zijn eerste seizoen naar de tiende plaats. Eerder was hij trainer van onder meer Manchester City, Real Madrid en River Plate.

