Borussia Dortmund heeft zondag verrassend Erling Braut Haaland overgenomen van Red Bull Salzburg. De negentienjarige spits tekent een contract tot medio 2024 bij de huidige nummer vier uit de Bundesliga.

Haaland werd vooral dankzij een ijzersterke Champions League-campagne - de spits schoot in de groepsfase acht keer raak namens Salzburg - in verband gebracht met verschillende clubs uit de Premier League. Ondanks die interesse speelt de Noor na de winterstop voor Dortmund.

"Direct na het eerste gesprek had ik al het gevoel dat ik naar deze club wilde vertrekken", zegt Haaland op de site van Dortmund. "Het lijkt me fantastisch om in dit stadion voor 80.000 mensen te voetballen."

Haaland was nog tot medio 2023 aan Salzburg verbonden. Volgens Duitse media had hij een transferclausule van 22 miljoen euro in zijn contract staan.

Voor de app-gebruikers: klik op de tweet om de welkomstvideo van Haaland te bekijken.

Watzke: 'Haaland heeft gekozen voor sportieve plaatje'

Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke is verheugd met de komst van Haaland. "Ondanks vele aanbiedingen van absolute topclubs uit heel Europa heeft Erling voor het sportieve plaatje van Borussia Dortmund gekozen. Onze vastberadenheid om hem binnen te halen heeft zijn vruchten afgeworpen", concludeert Watzke.

Haaland was niet alleen succesvol in de Champions League, maar ook in de Oostenrijkse Bundesliga. In veertien competitieduels kwam hij zestien keer tot scoren en gaf hij zes assists. In het miljoenenbal kwam alleen Bayern München-spits Robert Lewandowski met tien treffers vaker tot scoren dan Haaland.

De tweevoudig international speelde eerder voor het Noorse Bryne FK en Molde FK. Op 3 januari gaat hij met Dortmund mee op trainingskamp naar het Spaanse Marbella.