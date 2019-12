Koploper Liverpool heeft zondag mede dankzij de VAR met 1-0 gewonnen van Wolverhampton Wanderers. Eerder boog Chelsea op bezoek bij Arsenal een 1-0-achterstand om in een 1-2-zege.

Liverpool leek in de 42e minuut op voorsprong te komen via Sadio Mané, maar het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd omdat aangever Adam Lallana de bal met zijn arm zou hebben meegenomen. De VAR constateerde echter dat Lallana de bal controleerde met zijn schouder waarna het doelpunt alsnog werd goedgekeurd.

Nog voor rust leek Wolverhampton op gelijke hoogte te komen via Neto, maar opnieuw werd Liverpool geholpen door de VAR. Hoewel geen enkele Liverpool-speler twijfelde aan de geldigheid van het doelpunt, zag de VAR dat Jonny eerder in de aanval enkele centimeters buitenspel stond. Nadat de videoarbiter nauwkeurig had gemeten, werd het doelpunt van de 'Wolves' afgekeurd.

Na de pauze had Wolverhampton het beste van het spel, maar ondanks goede mogelijkheden voor Neto en in blessuretijd voor Adama Traoré, werd er niet gescoord door de bezoekers.

Liverpool heeft dankzij de zege dertien punten meer dan nummer twee Leicester City en heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de 'Foxes'. Wolverhampton, dat vrijdag nog verrassend won van Manchester City (3-2), blijft steken op de zevende plaats in de Premier League.

Jonny staat enkele centimeters buitenspel waarna de gelijkmaker van 'Wolves' wordt afgekeurd.

Chelsea dankzij sterk slot langs Arsenal

Chelsea boekte zondag een 1-2-zege bij Arsenal. De 'Blues' stonden een paar minuten voor tijd nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd door twee late doelpunten alsnog te winnen.

Jorginho leek in de 83e minuut een punt te redden voor de bezoekers, die in de eerste helft via Pierre-Emerick Aubameyang op achterstand waren gekomen. De Italiaans international schoot een vrij trap raak, vooral doordat Arsenal-doelman Bernd Leno de bal volledig verkeerd inschatte en knullig onder de bal door stompte.

Vier minuten later zag Leno er opnieuw niet goed uit bij de winnende goal van Chelsea. Willian bereikte uit een counter Tammy Abraham, die de 1-2 door de benen van de Duitser in het doel schoot.

Manager Mikel Arteta leek ruim tachtig minuten lang op weg naar zijn eerste zege als coach van Arsenal. De 37-jarige Spanjaard werd vorige week aangesteld als opvolger van de ontslagen Unai Emery en debuteerde op 'Boxing Day' met een 1-1-gelijkspel bij Bournemouth.

Arsenal bleef door de nederlaag steken op de twaalfde plaats in de Premier League. In de afgelopen maanden twee maanden wisten de 'Gunners' slechts twee competitiewedstrijden te winnen. Chelsea verstevigde dankzij de zege de vierde plek.

Jeremie Frimpong verloor met Celtic van Rangers FC. (Foto: Pro Shots)

Celtic verliest met Nederlander Frimpong 'Old Firm'

Eerder op zondag verloor Celtic in de Schotse Premiership nipt van aartsrivaal Rangers FC. Met de Nederlandse rechtsback Jeremie Frimpong bij de thuisploeg in de basis eindigde de 'Old Firm' in 1-2.

Ryan Kent opende na ruim een half uur de score namens de bezoekers, maar zag Celtic via Odsonne Édouard nog voor rust gelijkmaken. Tien minuten na de pauze zette Nikola Katic de 1-2-eindstand op het scorebord.

Rangers FC, de nummer twee uit de Schotse Premiership, verkleint met de zege het gat naar koploper Celtic tot twee punten. De 'Light Blues' hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de stadgenoot uit Glasgow.