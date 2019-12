Chelsea heeft zondag een nipte 1-2-zege geboekt bij Arsenal. De ‘Blues’ stonden een paar minuten voor tijd nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd door twee late doelpunten alsnog te winnen.

Jorginho leek in de 83e minuut een punt te redden voor de bezoekers, die in de eerste helft via Pierre-Emerick Aubameyang op achterstand waren gekomen. De Italiaans international schoot een vrij trap raak, vooral doordat Arsenal-doelman Bernd Leno de bal volledig verkeerd inschatte en knullig onder de bal door stompte.

Vier minuten later zag Leno er opnieuw niet goed uit bij de winnende goal van Chelsea. Willian bereikte uit een counter Tammy Abraham, die de 1-2 door de benen van de Duitser in het doel schoot.

Manager Mikel Arteta leek ruim tachtig minuten lang op weg naar zijn eerste zege als coach van Arsenal. De 37-jarige Spanjaard werd vorige week aangesteld als opvolger van de ontslagen Unai Emery en debuteerde op 'Boxing Day' met een 1-1-gelijkspel bij Bournemouth.

Arsenal bleef door de nederlaag steken op de twaalfde plaats in de Premier League. In de afgelopen maanden twee maanden wisten de 'Gunners' slechts twee competitiewedstrijden te winnen. Chelsea verstevigde dankzij de zege de vierde plek.

Jeremie Frimpong verloor met Celtic van Rangers FC. (Foto: Pro Shots)

Celtic wint met Nederlander Frimpong 'Old Firm'

Eerder op zondag verloor Celtic in de Schotse Premiership nipt van aartsrivaal Rangers FC. Met de Nederlandse rechtsback Jeremie Frimpong bij de thuisploeg in de basis eindigde de 'Old Firm' in 1-2.

Ryan Kent opende na ruim een half uur de score namens de bezoekers, maar zag Celtic via Odsonne Édouard nog voor rust gelijkmaken. Tien minuten na de pauze zette Nikola Katic de 1-2-eindstand op het scorebord.

Rangers FC, de nummer twee uit de Schotse Premiership, verkleint met de zege het gat naar koploper Celtic tot twee punten. De 'Light Blues' hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de stadgenoot uit Glasgow.