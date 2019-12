Celtic heeft zondag nipt verloren van aartsrivaal Rangers FC. Met de Nederlandse rechtsback Jeremie Frimpong bij de thuisploeg in de basis eindigde de 'Old Firm' in 1-2.

Ryan Christie kreeg na een half uur vanuit een strafschop de kans om de score te openen, maar de Celtic-middenvelder zag inzet gepakt worden door Rangers-doelman Allan McGregor.

Drie minuten later was het via Ryan Kent aan de andere kant wél raak. Nog voor rust maakte Celtic dankzij Odsonne Édouard gelijk. Tien minuten na de pauze zette Nikola Katic de 1-2-eindstand op het scorebord.

Alfredo Morelos moest in blessuretijd nog vertrekken omdat hij zijn tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe, maar Celtic had geen tijd meer om te profiteren van de ontstane overtalsituatie.

De zege voor de ploeg van manager Steven Gerrard was de eerste overwinning bij Celtic in bijna tien jaar. Op 24 oktober 2010 werd er door Rangers FC - toen nog als Glasgow Rangers - voor het laatst gewonnen op Celtic Park.

Rangers FC, de nummer twee uit de Schotse Premiership, verkleint met de zege het gat naar koploper Celtic tot twee punten. De 'Light Blues' hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de stadgenoot uit Glasgow.