De videoscheidsrechter (VAR) was zaterdag niet voor de eerste keer veelbesproken na een speelronde in de Premier League. Drie doelpunten in verschillende wedstrijden werden dubieus afgekeurd in wat smalend de 'armpit rule' (okselregel, red.) wordt genoemd.

Anders dan in de Eredivisie wordt door de VAR in de Premier League een systeem gebruikt waarbij lijnen worden getrokken om te bepalen of er sprake is van buitenspel. Vanaf elk lichaamsdeel waarmee gescoord kan worden - zoals een schouder of een oksel - kan exact bekeken worden of het zich in buitenspelpositie bevond.

Zaterdag werden er zo drie op het oog zuivere treffers afgekeurd omdat er sprake was van enkele centimeters buitenspel. Bij Norwich City-Tottenham Hotspur (2-2) werd een doelpunt van Norwich-spits Teemu Pukki geannuleerd, bij Brighton-Bournemouth (2-0) juichte Dan Burn voor niets en bij Crystal Palace-Southampton (1-1) keurde de VAR een goal van Max Meyer van de thuisploeg af.

Spelers en trainers van de betrokken clubs reageerden zonder uitzondering verbitterd op de afgekeurde goals. "Dit is al de derde keer dat een goal van mij op deze manier wordt afgekeurd door de VAR", zei Brighton-verdediger Burn in een televisie-interview na zijn wedstrijd. "Het was alleen een oksel of zoiets stoms waarmee ik buitenspel stond. Als we hiermee door willen gaan, dan is dat voor iedereen erg jammer."

'Mensen raken gedesillusioneerd als prima goals worden afgekeurd'

"Ik ben nooit een voorstander van de VAR geweest, maar als de massa het wil, dan moet je volwassen genoeg zijn om dat te accepteren", zei Crystal Palace-manager Roy Hodgson. "Maar we belanden nu in een situatie waarin mensen gedesillusioneerd raken, omdat prima doelpunten worden afgekeurd vanwege heel kleine marges van buitenspel."

"Na een doelpunt moet je altijd afwachten of hij echt zal tellen, je weet het maar nooit", aldus Hodgson. "Ik ben nog steeds zo gek dat ik juich na een goal, dit keer kon ik ook echt niet geloven dat het buitenspel was. Je moet de herhaling honderd keer bekijken met een heel goede bril om het zeker te weten."

Lineker stelt voor nog maar twee herhalingen te gebruiken

De voormalige Engelse topspits Gary Lineker, die de samenvattingen van de Premier League presenteert bij Match of the Day, uitte zaterdag zijn ongenoegen op Twitter na de drie afgekeurde treffers. "De gevreesde okselregel slaat weer toe. Een treffer van Meyer wordt afgekeurd, terwijl het onmogelijk is om te zeggen of Zaha nou wel of niet buitenspel stond."

"Sinds wanneer is gelijke hoogte niet langer geen buitenspel? Het is belachelijk", oordeelde Lineker, die voorstelde nog maar één of twee herhalingen te gebruiken bij het vaststellen van buitenspel.

"Als het niet meteen duidelijk is, dan moet de beslissing die op het veld genomen is blijven staan. Dat zouden we eigenlijk met alle beslissingen van de VAR moeten doen. Twee herhalingen moeten volstaan om een overduidelijke scheidsrechterlijke fout op te sporen."