West Ham United heeft trainer Manuel Pellegrini zaterdag ontslagen. Bij AS Monaco werd coach Leonardo Jardim weggestuurd en Robert Moreno aangesteld als opvolger.

De 66-jarige Pellegrini zat zaterdag nog op de bank bij West Ham in de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen Leicester City. Enkele uren later werd de Chileen ontslagen.

"We zijn enorm teleurgesteld dat we deze beslissing moeten nemen. Manuel is een gentleman en het was geweldig om met iemand van zijn statuur samen te werken", zegt voorzitter David Sullivan op de website van West Ham.



"We voelden ons echter genoodzaakt om een verandering teweeg te brengen, zodat de club weer in de buurt komt van de ambities. We moeten onze nieuwe manager daar zo veel mogelijk tijd voor geven."

Pellegrini was sinds de zomer van 2018 coach van West Ham en leidde de ploeg in zijn eerste seizoen naar de tiende plaats. 'The Hammers' staan dit seizoen slechts zeventiende, één punt boven de degradatiestreep.

Eerder was Pellegrini actief als trainer bij onder meer Manchester City, Real Madrid en River Plate. David Moyes wordt genoemd als mogelijke opvolger van de Chileen bij West Ham.

Leonardo Jardim had AS Monaco sinds januari onder zijn hoede. (Foto: Pro Shots)

Jardim eind vorig jaar ook al ontslagen bij Monaco

Voor de 45-jarige Jardim is het al de tweede keer dat hij moet vertrekken bij Monaco. Eerder overkwam de Portugees dat in oktober vorig jaar.

Enkele maanden later werd Jardim weer aangesteld door Monaco, nadat de resultaten onder Thierry Henry alleen maar slechter werden. Hij behoedde de ploeg uiteindelijk voor degradatie.

Jardim loodste de Monegasken in 2017 nog naar de landstitel en de halve finales van de Champions League. Hij was eerder coach van onder meer Sporting CP en Olympiacos.

Dit seizoen is Monaco terug te vinden in de subtop. De ploeg staat na achttien wedstrijden op de zevende plaats in de Franse competitie. In de laatste vier competitieduels pakte Jardim tien punten met zijn elftal.

Robert Moreno kwalificeerde zich met Spanje voor het EK. (Foto: Pro Shots)

Moreno was eerder interim-bondscoach Spanje

Moreno krijgt de taak om Monaco verder naar boven te leiden op de ranglijst. De Spanjaard moest vorige maand vertrekken bij de technische staf van Spanje na de terugkeer van Luis Enrique.

In maart van dit jaar legde Enrique zijn taken noodgedwongen neer, omdat zijn dochtertje ernstig ziek was. Moreno nam vervolgens de honneurs waar en kwalificeerde zich met Spanje voor het EK, maar kreeg in november te horen dat er voor hem geen plaats meer was in de staf.

De 42-jarige Moreno tekende een contract tot medio 2022 bij Monaco. Hij begint volgende week aan zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe werkgever.

