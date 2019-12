Tottenham Hotspur heeft zaterdag in de Premier League een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Norwich City. Mede door een afgekeurde goal van Teemu Pukki namens de thuisploeg werd het 2-2 op Carrow Road.

De 'Spurs' beleefden een zeer lastige avond in Norwich en kwamen na achttien minuten op achterstand door een treffer van Mario Vrancic.

Een kwartier later maakte de thuisploeg er zelfs 2-0 van toen Teemu Pukki scoorde na een prachtige pass van Vrancic, maar na tussenkomst van de VAR werd die treffer wegens buitenspel afgekeurd. De Fin leek echter geen buitenspel te staan.

Tien minuten na rust herstelde Christian Eriksen het evenwicht namens Tottenham, maar zes minuten later kwamen de bezoekers opnieuw op achterstand door een eigen doelpunt van Serge Aurier.

De formatie van José Mourinho leek op weg naar de zevende nederlaag van het seizoen, maar zeven minuten voor tijd redde Harry Kane uit een strafschop toch nog een punt voor zijn ploeg.

Door het gelijkspel bezet Tottenham voorlopig de vijfde plaats op de ranglijst. De ploeg kan later dit weekend nog gepasseerd worden door Wolverhampton Wanderers, Sheffield United en Manchester United. Norwich blijft hekkensluiter.

Leicester herstelt zich met benauwde zege

Leicester City herstelde zich op bezoek bij West Ham United van de nederlaag in de topper tegen Liverpool (0-4) op 'Boxing Day'. De nummer twee van de ranglijst boekte een benauwde zege in Londen: 1-2.

Demarai Gray miste in de twaalfde minuut nog een penalty voor Leicester, maar Kelechi Iheanacho opende vijf minuten voor rust wel de score namens de bezoekers. Pablo Fornals bracht de stand op slag van rust in evenwicht, waarna Gray vroeg in de tweede helft voor de 1-2 zorgde.

Door de overwinning heeft Leicester nu tien punten achterstand op Liverpool, maar de koploper ontvangt zondag nog Wolverhampton Wanderers en moet bovendien nog een wedstrijd inhalen.

Brighton & Hove Albion viert de treffer van Alireza Jahanbakhsh. (Foto: Pro Shots)

Eerste goal Jahanbakhsh voor winnend Brighton

Eerder op de dag won Brighton & Hove Albion mede dankzij het eerste doelpunt van Alireza Jahanbakhsh met 2-0 van Bournemouth. De oud-speler van NEC en AZ trof al in de derde minuut doel.

Het was pas het eerste doelpunt van Jahanbakhsh voor Brighton. Mede door blessureleed heeft de Iraniër sinds zijn komst in de zomer van 2018 nog geen onuitwisbare indruk gemaakt. Davy Pröpper stond eveneens aan de aftrap bij Brighton.

Nadat de VAR in de tweede helft een stokje had gestoken voor de 2-0 van Dan Burn - hij bleek een millimeter buitenspel te hebben gestaan - zorgde Aaron Mooy elf minuten voor tijd voor de beslissing. De Australiër speelde zich knap vrij en schoot raak in de verre hoek.

Voor Bournemouth, waar de geblesseerde Nathan Aké ontbrak, beginnen de zorgen langzaam maar zeker toe te nemen. De formatie staat zestiende met twintig punten, drie minder dan nummer dertien Brighton.

Dominic Calvert-Lewin (rechts) scoorde twee keer voor Everton. (Foto: Pro Shots)

Ancelotti wint ook tweede duel met Everton

Carlo Ancelotti won met Everton ook zijn tweede competitiewedstrijd. De opvolger van de ontslagen Marco Silva zag zijn ploeg de volle buit pakken bij Newcastle United: 1-2.

Dominic Calvert-Lewin was de gevierde man bij de ploeg uit Liverpool door twee keer te scoren. Tussendoor had Fabian Schär de gelijkmaker verzorgd bij Newcastle, waar Jetro Willems in de slotfase werd gewisseld.

Beide ploegen hebben na twintig duels 25 punten, waardoor zij in de middenmoot vertoeven. Nummer negen Crystal Palace verspeelde punten bij Southampton: 1-1. James Tomkins opende in het St. Mary's Stadium de score, waarna Danny Ings een punt redde voor Southampton.

Invaller Anwar El Ghazi ging met Aston Villa flink onderuit tegen Watford, dat na de trainerswissel net als Everton de weg naar boven heeft ingeslagen. Troy Deeney was twee keer trefzeker, terwijl Ismaïla Sarr voor de 3-0 zorgde. Watford speelde bovendien het laatste half uur met een man minder na twee keer geel voor Adrian Mariappa.

