Brighton & Hove Albion heeft zaterdag mede dankzij het eerste doelpunt van Alireza Jahanbakhsh met 2-0 gewonnen van Bournemouth. De ploeg verlaat daardoor in ieder geval voor even de degradatiezone.

Jahanbakhsh, die in Nederland voor NEC en AZ speelde, trof al in de derde minuut doel. Het was pas het eerste doelpunt van de Iraniër voor Brighton. Mede door blessureleed heeft hij sinds zijn komst in de zomer van 2018 nog geen onuitwisbare indruk gemaakt.

De vleugelspeler was daarom ook zichtbaar geëmotioneerd na zijn doelpunt. In de rest van de wedstrijd maakte Jahanbakhsh een prima indruk bij Brighton, waar Davy Pröpper eveneens aan de aftrap stond.

Nadat de VAR in de tweede helft een stokje had gestoken voor de 2-0 van Dan Burn - hij bleek een millimeter buitenspel te hebben gestaan - zorgde Aaron Mooy elf minuten voor tijd voor de beslissing. De Australiër speelde zich knap vrij en schoot raak in de verre hoek.

Voor Bournemouth, waar de geblesseerde Nathan Aké ontbrak, beginnen de zorgen langzaam maar zeker toe te nemen. De formatie staat zestiende met twintig punten, drie minder dan nummer dertien Brighton.

Dominic Calvert-Lewin (rechts) scoorde twee keer voor Everton. (Foto: Pro Shots)

Ancelotti wint ook tweede duel met Everton

Carlo Ancelotti won met Everton ook zijn tweede competitiewedstrijd. De opvolger van de ontslagen Marco Silva zag zijn ploeg de volle buit pakken bij Newcastle United: 1-2.

Dominic Calvert-Lewin was de gevierde man bij de ploeg uit Liverpool door twee keer te scoren. Tussendoor had Fabian Schär de gelijkmaker verzorgd bij Newcastle, waar Jetro Willems in de slotfase werd gewisseld.

Beide ploegen hebben na twintig duels 25 punten, waardoor zij in de middenmoot vertoeven. Nummer negen Crystal Palace verspeelde punten bij Southampton: 1-1. James Tomkins opende in het St. Mary's Stadium de score, waarna Danny Ings een punt redde voor Southampton.

Invaller Anwar El Ghazi ging met Aston Villa flink onderuit tegen Watford, dat na de trainerswissel net als Everton de weg naar boven heeft ingeslagen. Troy Deeney was twee keer trefzeker, terwijl Ismaïla Sarr voor de 3-0 zorgde. Watford speelde bovendien het laatste half uur met een man minder na twee keer geel voor Adrian Mariappa.

