Brighton & Hove Albion heeft zaterdag mede dankzij het eerste doelpunt van Alireza Jahanbakhsh met 2-0 gewonnen van Bournemouth. De ploeg verlaat daardoor in ieder geval voor even de degradatiezone.

Jahanbakhsh, die in Nederland voor NEC en AZ speelde, trof al in de derde minuut doel. Het was pas het eerste doelpunt van de Iraniër voor Brighton. Mede door blessureleed heeft hij sinds zijn komst in de zomer van 2018 nog geen onuitwisbare indruk gemaakt.

De vleugelspeler was daarom ook zichtbaar geëmotioneerd na zijn doelpunt. In de rest van de wedstrijd maakte Jahanbakhsh een prima indruk bij Brighton, waar Davy Pröpper eveneens aan de aftrap stond.

Nadat de VAR in de tweede helft een stokje had gestoken voor de 2-0 van Dan Burn - hij bleek een millimeter buitenspel te hebben gestaan - zorgde Aaron Mooy elf minuten voor tijd voor de beslissing. De Australiër speelde zich knap vrij en schoot raak in de verre hoek.

Voor Bournemouth, waar de geblesseerde Nathan Aké ontbrak, beginnen de zorgen langzaam maar zeker toe te nemen. De formatie staat zestiende met twintig punten, drie minder dan nummer dertien Brighton.

