Marc Overmars is niet van plan om na het seizoen mee te werken aan een vertrek van Ajax-trainer Erik ten Hag. De directeur voetbalzaken vindt dat de 49-jarige coach ook volgend seizoen voor de groep moet staan.

"Erik ten Hag kan na komende zomer nog makkelijk een seizoen mee. Hem laat ik zeker nog niet gaan", zegt de 46-jarige Overmars in gesprek met De Telegraaf.

"Ik weet dat hij op lijstjes voorkomt bij grote Europese topclubs. Die deur blijft voorlopig gesloten", vervolgt Overmars. Ten Hag werd in november genoemd als mogelijke opvolger van de door Bayern München ontslagen Niko Kovac, maar concreet werd het nooit.

Ten Hag is zaterdag exact twee jaar de eindverantwoordelijke bij Ajax. De Tukker nam het roer over van Marcel Keizer en boekte in het afgelopen seizoen veel successen. Zo werd de landstitel veroverd, de KNVB-beker gewonnen en de halve eindstrijd van de Champions League gehaald.

Dit seizoen won Ten Hag met Ajax al de Johan Cruijff Schaal en zijn de Amsterdammers wederom de koploper in de Eredivisie, al werd de groepsfase van de Champions League dit keer niet overleefd. Ten Hag heeft nog een contract tot de zomer van 2022.

Hakim Ziyech is ook dit seizoen weer van grote waarde voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Ziyech mag van ons de stap maken'

Overmars hoopt verder ook dat Hakim Ziyech niet vertrekt bij Ajax, maar de technische baas gaat niet voor een eventuele transfer van de 26-jarige spelmaker liggen.

"Bij Hakim heb ik regelmatig gedacht dat hij aan zijn plafond zat, maar elk seizoen zet hij weer een stap. Ik zeg weleens tegen hem: 'Jij kan 'Mister Ajax' worden. Waarom zou je vertrekken?' Maar als je eerlijk bent: Hakim is 26 jaar, op z'n top. Als hij de stap kan maken die hij voor ogen heeft, dan zou het van ons mogen", aldus Overmars.

Ziyech speelt sinds de zomer van 2016 voor Ajax en heeft nog een contract tot medio 2022. De linkspoot speelde tot dusver 158 duels voor de Eredivisie-kampioen en was daarin goed voor 48 goals en 82 assists.