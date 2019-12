Josep Guardiola gelooft dit seizoen niet meer in een nieuwe landstitel met Manchester City. De regerend kampioen verloor vrijdag op bezoek bij Wolverhampton Wanderers (3-2) en heeft al een achterstand van veertien punten op koploper Liverpool.

Manchester City is momenteel de nummer drie van de Premier League, op één punt van nummer twee Leicester City. De achterstand op Liverpool kan ook nog verder oplopen, want 'The Reds' hebben een wedstrijd minder gespeeld. "Of de titelstrijd voorbij is? Ja", zei de 48-jarige Guardiola na afloop van het duel in Wolverhampton tegen BBC Radio 5 Live.

City moest in het Molineux Stadium al na twaalf minuten verder met tien man door een rode kaart voor doelman Ederson, die een doorgebroken speler neerhaalde. Door twee treffers van Raheem Sterling kwamen de bezoekers nog op 0-2, maar door een fraaie comeback van de 'Wolves' ging het alsnog mis voor de titelhouder.

"Tachtig minuten lang met tien tegen elf is enorm zwaar en veeleisend", vervolgde Guardiola tegen Amazon Prime. "We hebben geen stand kunnen houden. Mijn spelers hebben hard gevochten en gingen tot de laatste minuut door. De tegendoelpunten hadden voorkomen kunnen worden, maar ik kan de spelers niks verwijten. Ze deden er alles aan om de voorsprong vast te houden."

De nederlaag bij Wolverhampton was de vijfde competitienederlaag van dit seizoen voor City. (Foto: Pro Shots)

'Over 48 uur spelen we weer'

Veel tijd om te herstellen is er niet, want 'The Citizens' spelen zondagavond alweer in het eigen stadion tegen Sheffield United, de verrassende nummer zeven van de Premier League.

"De focus moet weer op de volgende wedstrijd en de komende duels moeten we gewoon winnen. Het is niet realistisch om aan Liverpool en het verkleinen van de achterstand te denken. Over 48 uur spelen we weer", aldus Guardiola.

Ook de Portugese middenvelder Bernardo Silva richtte zich al op de volgende wedstrijd. "De eerste seizoenshelft is enorm frustrerend geweest voor ons. Niemand van ons had verwacht dat we rond deze tijd zó ver van Liverpool af zouden staan, maar we moeten door."

Manchester City-Sheffield United begint zondag om 19.00 uur. Liverpool krijgt eerder op de dag al bezoek van Wolverhampton.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League