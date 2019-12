Manchester City heeft vrijdag in de Premier League een overwinning volledig weggegeven op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. De ploeg van coach Josep Guardiola nam een 0-2-voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 3-2.

City moest al na twaalf minuten met tien man verder in het Molineux Stadium door een rode kaart voor Ederson. De Braziliaanse doelman werd uit het veld gestuurd nadat hij ver uit zijn doel was gekomen en de doorgebroken Diogo Jota torpedeerde.

Ondanks de ondertalsituatie kwamen de bezoekers halverwege de eerste helft op voorsprong. De bal ging op de stip na een overtreding van Leander Dendoncker op Riyad Mahrez, waarna Raheem Sterling de strafschop in twee instanties benutte.

Sterling zorgde vroeg in de tweede helft ook voor de 0-2. De aanvaller werd ditmaal weggestuurd door Kevin De Bruyne en wipte de bal over doelman Rui Patrício heen.

City geeft voorsprong in slotfase volledig weg

Vijf minuten later tekende Adama Traoré met een afstandsschot voor de aansluitingstreffer van de 'Wolves'. City behield daarna lange tijd de voorsprong, maar acht minuten voor tijd bracht Raúl Jiménez de stand met een intikker in evenwicht.

In de negentigste minuut maakte Matthew Doherty de comeback van Wolverhampton na een fraaie actie compleet. Sterling raakte in blessuretijd nog de lat uit een vrije trap, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor de regerend landskampioen.

Door de nederlaag blijft Manchester City derde met één punt achterstand op nummer twee Leicester City, die op 'Boxing Day' werd overklast in de topper tegen koploper Liverpool (0-4). De achterstand van City op de koploper bedraagt nu veertien punten.

Wolverhampton klimt door de overwinning juist naar de vijfde plaats op de ranglijst. De ploeg heeft twee punten minder dan nummer vier Chelsea en één punt meer dan nummer vijf Tottenham Hotspur.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League