Toni Lato is per direct weg bij PSV. De huurperiode van de Spaanse linksback is voortijdig beëindigd, waarna hij is teruggekeerd naar Valencia. Die club verhuurt hem direct opnieuw, nu aan Osasuna.

De 22-jarige Lato was in Eindhoven de beoogde opvolger van Angeliño, die na een succesvol seizoen bij PSV werd teruggekocht door Manchester City. PSV wilde Lato aanvankelijk kopen, maar Valencia wilde de linksback liever verhuren.

Lato kwam onder trainer Mark van Bommel echter amper in de plannen voor. Hij kwam met een trainingsachterstand aan in Eindhoven en raakte nooit echt fit. Hij speelde alleen mee in het duel in de play-offs van de Europa League tegen Apollon Limassol.

Ook speelde Lato twee duels in de Keuken Kampioen Divisie met Jong PSV, maar dat werd door zijn club Valencia al snel verboden. Tot minuten in de hoofdmacht kwam hij daarna niet meer.

De inmiddels ontslagen Van Bommel gaf links achterin de voorkeur aan middenvelder Michal Sadílek terwijl ook de Fransman Olivier Boscagli boven Lato in de pikorde stond. Ook onder Ernest Faber, de opvolger van Van Bommel, kon Lato niet op minuten rekenen.

De verdediger speelt nu de rest van het seizoen voor Osasuna, de nummer twaalf van La Liga. De formatie uit Pamplona heeft 23 punten uit 18 duels.