Ouwejan boos na blokkeren huur: 'Neem ik AZ kwalijk'

Thomas Ouwejan is boos op AZ vanwege het blokkeren van een huurdeal naar PSV. "Ja, dit neem ik AZ kwalijk", zegt hij na afloop van het gewonnen uitduel met SC Heerenveen (1-2). "Dit is mijn dertiende jaar bij AZ. Ik heb altijd alles gegeven. Ik heb hier een zwaar halfjaar gehad. Ik heb twee seizoenen alles gevoetbald. Dan valt het rauw op je dak dat je nu bijna niks meer speelt. Nu komt PSV. Dit is zo’n mooie kans voor mij. Dan is het jammer dat AZ er zo mee omgaat." (Bron: Algemeen Dagblad)