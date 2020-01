'United wil in sloturen spits Ighalo aantrekken'

Dit is de laatste dag voor clubs in Nederland en omliggende landen om hun selecties versterken. In dit blog lees je al het transfernieuws, van bevestigde deals tot wilde geruchten.

Goedendag en welkom in ons Transferupdates-liveblog! Mijn naam is Anne van Eijk en ik houd je op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste geruchten op transfergebied. 'United in gesprek met Ighalo'

Manchester United is in de laatste uren voor de transferdeadline nog in gesprek met Odion Ighalo. De voormalig aanvaller van Watford, die momenteel uitkomt in de Chinese competitie, maakt dus mogelijk nog de overstap naar de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer. Verdediger Gelmi naar VVV

De Zwitserse verdediger Roy Gelmi komt de selectie van VVV-Venlo versterken. Gelmi, die ook over de Nederlandse nationaliteit beschikt, komt over van het Zwitserse FC Thun. VVV-Venlo huurt hem tot aan het einde van het seizoen. Zweedse keeper voor FC Emmen

Pontus Dahlberg draagt de rest van dit seizoen het shirt van FC Emmen. De Zweedse keeper wordt tot de zomer gehuurd van Watford. "Als Dennis Telgenkamp uitvalt, zijn we op doel te dun bezet door de langdurige blessure van Matthias Hamrol. Door Pontus toe te voegen aan de selectie, zijn we nu op die positie ook voldoende bezet", verklaart FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers de komst van de 21-jarige Dahlberg. 'Pereiro definitief naar Cagliari'

De overgang van Gastón Pereiro naar Cagliari is definitief rond. De 24-jarige Uruguayaan heeft inmiddels een contract voor 4,5 jaar getekend bij de Italiaanse club. (Bron: Eindhovens Dagblad) Robinson toch niet naar AC Milan

De overgang van Antonee Robinson van Wigan Athletic naar AC Milan is van de baan. De Amerikaans international is niet door de keuring gekomen, zo meldt de Engelse club. 'Locadia dit weekend nog naar Amerika'

Komend weekend wordt de overstap van Jürgen Locadia naar FC Cincinnati, dat uitkomt in de Major League Soccer, afgerond. De voormalig PSV-spits vliegt zondag naar de Verenigde Staten, waar hij nog gekeurd moet worden en de puntjes op de i gezet moeten worden. (Bron: Eindhovens Dagblad) Matheus in de zomer naar Barcelona

FC Barcelona heeft zich voor het nieuwe seizoen versterkt met Matheus Fernandes. De 21-jarige middenvelder komt komende zomer over van Palmeiras uit Brazilië. Barcelona laat weten dat het 7 miljoen euro betaalt voor Matheus' komst naar Camp Nou. Fiorentina bevestigt komst Amrabat

De overgang van Sofyan Amrabat naar Fiorentina is officieel. De middenvelder komt over van Hellas Verona, waar hij het seizoen nog wel afmaakt. 'Antony niet naar Ajax'

São Paulo is niet van plan om aanvaller Antony in deze transferperiode te verkopen. De Braziliaan, die onder meer al lange tijd in de belangstelling van Ajax stond, heeft nog een contract tot 2024 en heeft dus geen haast om te vertrekken. (Bron: Globo) 'Geen nieuwe spits voor Tottenham Hotspur'

Met de blessure van Harry Kane (uitgeschakeld tot april) was de verwachting dat Tottenham Hotspur een nieuwe spits aan zou trekken, maar José Mourinho ontkracht dat gerucht. De coach van de 'Spurs' is niet van plan veel geld uit te geven voor een kortetermijnoplossing. (Bron: Reuters) Locadia per direct terug naar Brighton

Het Duitse avontuur van Jürgen Locadia was van korte duur. Een half jaar geleden ging de Nederlander op huurbasis naar TSG Hoffenheim, maar hij keert nu alweer terug naar Brighton & Hove Albion. Angeliño definitief naar RB Leipzig

RB Leipzig heeft zich een paar uur voor de transferdeadline nog versterkt met Angeliño. De voormalig PSV'er is nu actief voor Manchester City en gaat voor de rest van het seizoen naar Leipzig. De Duitse club neemt Angeliño op huurbasis over. Mourinho verguld met komst Bergwijn naar 'Spurs'

Manager José Mourinho is in zijn nopjes dat Tottenham Hotspur Steven Bergwijn heeft vastgelegd. "Stevie is een speler die er op dit moment kan staan, maar ook belangrijk is voor de toekomst van het team. Dat soort spelers zijn er niet in overvloed, dus ik ben erg blij dat hij er is", aldus de Portugees, die de 22-jarige aanvaller meteen opneemt in zijn wedstrijdselectie voor het competitieduel met Manchester City zondag. "Dat is geen probleem. Hij heeft gespeeld bij PSV, dus hij is wedstrijdfit. Hij moet natuurlijk nog wel wennen aan het team en andersom, maar hij kan gewoon spelen." Vitesse haalt oud-PSV'er Brenet

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel. Joshua Brenet heeft een contract getekend bij Vitesse. De 25-jarige verdediger kwam eerder onder meer uit voor PSV en speelde twee interlands. Hij komt over van TSG 1899 Hoffenheim. ADO Den Haag en Gorter uit elkaar

Donny Gorter stond nog tot de zomer van 2020 onder contract bij ADO Den Haag, maar zijn situatie bij de club was uitzichtloos. Daarom is besloten om het contract van de middenvelder te ontbinden. Gorter speelde dertig wedstrijden voor de Haagse club. 'RB Leipzig huurt Angeliño'

RB Leipzig gaat zich waarschijnlijk vandaag nog versterken met Angeliño. De voormalig PSV'er is nu actief voor Manchester City en gaat voor de rest van het seizoen naar Leipzig. De Duitse club neemt Angeliño op huurbasis over. (Bron: Bild) Honda aan de slag in Brazilië

Keisuke Honda heeft op de valreep nog een nieuwe club gevonden. De 33-jarige Japanner gaat aan de slag bij Botafogo in Brazilië. Begin november vorig jaar tekende Honda nog een contract tot het einde van het seizoen bij Vitesse, maar na vier wedstrijden besloot de middenvelder zijn contract weer in te leveren. Bergsma maakt seizoen af bij FC Den Bosch

Léon Bergsma maakt op huurbasis de overstap naar FC Den Bosch. De 23-jarige verdediger heeft bij AZ nog een contract tot medio 2022, maar maakt dit seizoen af bij de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie. Bergsma speelde drie wedstrijden in de A-selectie van AZ. 'FC Groningen hoopt Redan te contracteren'

FC Groningen hoopt vandaag nog voor het sluiten van de transfermarkt Daishawn Redan aan zich te binden. De achttienjarige aanvaller moet de opvolger worden van Kaj Sierhuis. Redan wordt waarschijnlijk gehuurd voor de rest van het seizoen. Hij staat nu onder contract bij Hertha BSC. (Bron: RTV Noord) Houwen op huurbasis naar Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft zich op de slotdag van de transfermarkt verzekerd van een nieuwe doelman. Jeroen Houwen wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Vitesse. In totaal speelde Houwen acht wedstrijden voor de hoofdmacht van de Arnhemmers. 'Cavani blijft bij PSG'

Thomas Tuchel, coach van Paris Saint-Germain, zou bevestigd hebben dat Edinson Cavani de club trouw blijft. "Er zijn slechtere situaties denkbaar dan bij PSG blijven", aldus Tuchel. "Hij moet het vertrouwen en zijn ritme terugvinden. Hij is een goede speler." (Bron: Sky Sports) Harries van Fortuna naar Bristol Rovers

Cian Harries vertrekt per direct naar Bristol Rovers FC, uitkomend in de League One. De 22-jarige centrale verdediger werd afgelopen zomer door Fortuna Sittard voor één seizoen gehuurd van Swansea City. Harries tekent in Bristol een contract voor 2,5 jaar. "Voor beide partijen heeft dit avontuur niet uitgepakt zoals we hadden gewild", aldus technisch manager Sjoerd Ars. Hertha BSC versterkt zich met Braziliaan Cunha

Hertha BSC heeft een twintigjarige Braziliaanse aanvaller aangetrokken: Matheus Cunha. Dat maakt de club zojuist bekend. De Braziliaans jeugdinternational komt over van RB Leipzig. Eerder verzekerde de Berlijnse club zich al van de diensten van een andere aanvaller: Krzysztof Piatek. Aan de Braziliaanse aanvaller hing naar verluidt een prijskaartje van 18 miljoen euro. Selke keert op huurbasis terug bij Werder Bremen

Aanvaller Davie Selke vertekt op huurbasis naar Werder Bremen, zo maakt de club officieel bekend. Hij stapt over van Hertha BSC. Selke was tussen 2013 en 205 ook al in Bremen actief. De club heeft een optie tot koop bedongen in de deal. Heracles bevestigt komst Burgzorg

Delano Burgzorg is officieel een Heraclied. De aanvaller wordt door Heracles Almelo tot de rest van het seizoen gehuurd van het Italiaanse Spezia. Daar kwam de vleugelspeler echter weinig aan spelen toe. Vorig seizoen was Burgzorg nog actief voor De Graafschap in de Eredivisie. Yannick Carrasco is weer terug bij Atlético Madrid en heeft zelfs al meegetraind. Feeling good, Yannick? #BienvenidoCarrasco Voor Richairo Zivkovic komt een droom uit: hij maakt een transfer naar de Premier League. De aanvaller is blij met zijn overgang naar Sheffield United. Happy to join the Blades ⚔️🔥 'Giroud kan niet weg bij Chelsea'

Volgens Sky Sports blijft Olivier Giroud voorlopig bij Chelsea. 'The Blues' hebben zich in deze transferperiode niet kunnen versterken met een andere aanvaller, en dus blijft de Fransman volgens trainer Frank Lampard op Stamford Bridge. Giroud werd gelinkt aan Tottenham Hotspur, maar de ex-speler van Arsenal blijft volgens de Britse zender waar hij zit. (Bron: Sky Sports) Wormuth gaat ervan uit dat Dessers zondag speelt

Cyriel Dessers zag donderdag een mooie transfer van Heracles naar Celta de Vigo afketsen. Hij trainde daarom donderdag niet mee in Almelo, maar vanmorgen was hij er wel weer bij. Volgens Tubantia was de spits vanmorgen op de training niet in zijn beste humeur, maar trainer Frank Wormuth verwacht dat hij er zondag tegen Willem II met zijn hoofd bij is. "Zo werkt voetbal. Ik wil niet op deze situaties ingaan, alleen in het algemeen zeg ik: 'Een contract is een contract, dat is heel helder. Als je tekent voor een paar jaar ben je blij, dan heb je zekerheid. Maar het is ook een zakelijke wereld, er valt geld in te verdienen, dat snap ik ook." Uiteraard kan er vandaag nog van alles gebeuren op de transfermarkt, maar voorlopig lijkt het erop dat Dessers in Almelo blijft. (Bron: Tubantia)