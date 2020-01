'Real Madrid troeft Ajax af in strijd om Reinier'

Bosz: 'Snel duidelijkheid over contractverlenging'

Het lijkt erop dat Peter Bosz zijn contract bij Bayer Leverkusen wel wil verlengen. De oefenmeester zegt tegen Kicker dat hij het naar zijn zin heeft bij Leverkusen, dat eerder al aangaf graag met Bosz door te willen. "Al sinds ik hier werk heb ik gezegd dat ik het hier erg naar mijn zin heb. Het is leuk om hier te werken: ik heb een goede groep en het is een goede club. De Bundesliga is een geweldige competitie." Leverkusen wil graag dat Bosz zijn keuze voor de start van de tweede seizoenshelft kenbaar maakt. "Dat begrijp ik. Mijn zaakwaarnemer heeft al met de club gesproken. We gaan tijdens het trainingskamp om de tafel."