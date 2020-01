'Groningen wil spits Redan overnemen van Hertha'

Dit is de laatste dag voor clubs in Nederland en omliggende landen om hun selecties versterken. In dit blog lees je al het transfernieuws, van bevestigde deals tot wilde geruchten.

Goedendag en welkom in ons Transferupdates-liveblog! Mijn naam is Anne van Eijk en ik houd je op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste geruchten op transfergebied. Transferupdates 路 Transferupdates 路 Honda aan de slag in Brazili毛

Keisuke Honda heeft op de valreep nog een nieuwe club gevonden. De 33-jarige Japanner gaat aan de slag bij Botafogo in Brazili毛. Begin november vorig jaar tekende Honda nog een contract tot het einde van het seizoen bij Vitesse, maar na vier wedstrijden besloot de middenvelder zijn contract weer in te leveren. Transferupdates 路 Bergsma maakt seizoen af bij FC Den Bosch

L茅on Bergsma maakt op huurbasis de overstap naar FC Den Bosch. De 23-jarige verdediger heeft bij AZ nog een contract tot medio 2022, maar maakt dit seizoen af bij de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie. Bergsma speelde drie wedstrijden in de A-selectie van AZ. Transferupdates 路 'FC Groningen hoopt Redan te contracteren'

FC Groningen hoopt vandaag nog voor het sluiten van de transfermarkt Daishawn Redan aan zich te binden. De 18-jarige aanvaller moet de opvolger worden van Kaj Sierhuis. Redan wordt waarschijnlijk gehuurd voor de rest van het seizoen. Hij staat nu onder contract bij Hertha BSC. (Bron: RTV Noord) Transferupdates 路 Houwen op huurbasis naar Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft zich op de slotdag van de transfermarkt verzekerd van een nieuwe doelman. Jeroen Houwen wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Vitesse.聽In totaal speelde Houwen acht wedstrijden voor de hoofdmacht van de Arnhemmers. Transferupdates 路 'Cavani blijft bij PSG'

Thomas Tuchel, coach van Paris Saint-Germain, zou bevestigd hebben dat Edinson Cavani de club trouw blijft. "Er zijn slechtere situaties denkbaar dan bij PSG blijven", aldus Tuchel. "Hij moet het vertrouwen en zijn ritme terugvinden. Hij is een goede speler." (Bron: Sky Sports) Transferupdates 路 Harries van Fortuna naar Bristol Rovers

Cian Harries vertrekt per direct naar Bristol Rovers FC, uitkomend in de League One. De 22-jarige centrale verdediger werd afgelopen zomer door Fortuna Sittard voor 茅茅n seizoen gehuurd van Swansea City. Harries tekent in Bristol een contract voor 2,5 jaar. "Voor beide partijen heeft dit avontuur niet uitgepakt zoals we hadden gewild", aldus technisch manager Sjoerd Ars. Transferupdates 路 Hertha BSC versterkt zich met Braziliaan Cunha

Hertha BSC heeft een twintigjarige Braziliaanse aanvaller aangetrokken: Matheus Cunha. Dat maakt de club zojuist bekend. De Braziliaans jeugdinternational komt over van RB Leipzig. Eerder verzekerde de Berlijnse club zich al van de diensten van een andere aanvaller:聽Krzysztof Piatek. Aan de Braziliaanse aanvaller hing naar verluidt een prijskaartje van 18 miljoen euro. Transferupdates 路 Transferupdates 路 Selke keert op huurbasis terug bij Werder Bremen

Aanvaller Davie Selke vertekt op huurbasis naar Werder Bremen, zo maakt de club officieel bekend. Hij stapt over van Hertha BSC. Selke was tussen 2013 en 205 ook al in Bremen actief. De club heeft een optie tot koop bedongen in de deal. Transferupdates 路 Heracles bevestigt komst Burgzorg

Delano Burgzorg is officieel een Heraclied. De aanvaller wordt door Heracles Almelo tot de rest van het seizoen gehuurd van het Italiaanse Spezia. Daar kwam de vleugelspeler echter weinig aan spelen toe. Vorig seizoen was Burgzorg nog actief voor De Graafschap in de Eredivisie. Transferupdates 路 Yannick Carrasco is weer terug bij Atl茅tico Madrid en heeft zelfs al meegetraind. Feeling good, Yannick? #BienvenidoCarrasco Transferupdates 路 Voor Richairo Zivkovic komt een droom uit: hij maakt een transfer naar de Premier League. De aanvaller is blij met zijn overgang naar Sheffield United. Happy to join the Blades 鈿旓笍馃敟 Transferupdates 路 'Giroud kan niet weg bij Chelsea'

Volgens聽Sky Sports聽blijft Olivier Giroud voorlopig bij Chelsea. 'The Blues' hebben zich in deze transferperiode niet kunnen versterken met een andere aanvaller, en dus blijft de Fransman volgens trainer Frank Lampard op Stamford Bridge. Giroud werd gelinkt aan Tottenham Hotspur, maar de ex-speler van Arsenal blijft volgens de Britse zender waar hij zit. (Bron:聽Sky Sports) Transferupdates 路 Vitesse verhuurt reservedoelman aan Go Ahead Eagles

Jeroen Kouwen (23) staat de rest van het seizoen onder de lat bij Go Ahead Eagles, zo maakt de club bekend. De Deventenaren huren Kouwen van Vitesse, waar hij bijna niet in actie komt. Vorig seizoen werd Kouwen nog verhuurd aan Telstar, maar ook daar speelde hij niet veel. Transferupdates 路 Transferupdates 路 Wormuth gaat ervan uit dat Dessers zondag speelt

Cyriel Dessers zag donderdag een mooie transfer van Heracles naar Celta de Vigo afketsen. Hij trainde daarom donderdag niet mee in Almelo, maar vanmorgen was hij er wel weer bij. Volgens聽Tubantia聽was de spits vanmorgen op de training niet in zijn beste humeur, maar trainer Frank Wormuth verwacht dat hij er zondag tegen Willem II met zijn hoofd bij is. "Zo werkt voetbal.聽Ik wil niet op deze situaties ingaan, alleen in het algemeen zeg ik: 'Een contract is een contract, dat is heel helder. Als je tekent voor een paar jaar ben je blij, dan heb je zekerheid. Maar het is ook een zakelijke wereld, er valt geld in te verdienen, dat snap ik ook." Uiteraard kan er vandaag nog van alles gebeuren op de transfermarkt, maar voorlopig lijkt het erop dat Dessers in Almelo blijft. (Bron:聽Tubantia) Transferupdates 路 Transferupdates 路 Transferupdates 路 'Heracles haalt Quagliata als vervanger聽Czyborra'

Volgens Italiaanse media heeft Heracles een vervanger voor聽Lennart Czyborra gevonden. De club uit Almelo zou zijn uitgekomen bij聽Giacomo Quagliata, die bij Pro Vercelli in de Serie C speelt. De linksback tekent naar verluidt later vandaag een contract in Overijssel. (Bron: Sky Italia) Transferupdates 路 Barcelona versterkt zich in zomer met聽Trinc茫o

FC Barcelona bereikt een akkoord met SC Braga over de transfer van聽Francisco Trinc茫o. De Catalanen betalen 31 miljoen euro om de twintigjarige Portugees over te nemen. De aanvaller tekent een contract tot medio 2025 in Camp Nou en heeft een clausule van liefst 500 miljoen euro in zijn contract staan. Hij maakt het seizoen nog wel af bij Braga. In de zomer kan 'Bar莽a' voor het eerst over Trinc茫o beschikken. (Bron: FC Barcelona) Transferupdates 路 'Vitesse voegt Brenet en聽Delaveris toe aan selectie'

Vitesse slaat vlak voor het sluiten van de transfermarkt een flinke slag. De Arnhemmers presenteren naar verluidt vandaag nog twee nieuwe aanwinsten. Oud-PSV'er Joshua Brenet zou op huurbasis overkomen van Hoffenheim. Daarnaast wordt ook Filip Delaveris van het Noorse Odds BK aangetrokken. De negentienjarige Delaveris, die voornamelijk als linksbuiten speelt, zou een contract tot medio 2023 tekenen in GelreDome. (Bron: Omroep Gelderland) Transferupdates 路 Transferupdates 路 'United waagt nieuwe poging om King te halen'

Ook Manchester United lijkt zich op Transfer Deadline Day te willen roeren op de markt. 'The Red Devils' zouden namelijk een bod voorbereiden op Joshua King. United zou eerder deze winter al tevergeefs een poging hebben gewaagd om de 28-jarige Noor los te weken bij Bournemouth, maar kreeg toen nul op het rekest. Het contract van de 28-jarige vleugelverdediger, die is opgeleid door Manchester United, loopt nog anderhalf jaar door. (Bron: The Guardian) Transferupdates 路 Zaakwaarnemer Bale wil niet ingaan op 'verzonnen verhalen'

Het transfergerucht rond Gareth Bale en Tottenham Hotspur lijkt naar het rijk der fabelen te kunnen worden verwezen. De zaakwaarnemer van de dertigjarige aanvaller wil namelijk niet ingaan op "verzonnen verhalen". Eerder zei Real Madrid-coach Zin茅dine Zidane ook al dat Bale bij de 'Koninklijke' zal blijven. (Bron: Sky Sports) Transferupdates 路 'Lazio heeft Giroud bijna binnen'

Olivier Giroud verruilt Chelsea waarschijnlijk voor Lazio. Een delegatie van de club uit Rome zou op dit moment in Londen met Chelsea in gesprek zijn om de transfer af te ronden. Het contract van Giroud loopt komende zomer af, maar omdat hij weinig speelt bij 'The Blues', mag hij deze winter al vertrekken. (Bron: Sky Sports) Transferupdates 路 RKC neemt na anderhalf seizoen afscheid van Vermeulen

Kevin Vermeulen vertrekt bij RKC Waalwijk. De 29-jarige middenvelder, die anderhalf seizoen geleden overkwam van Excelsior, heeft na overleg met de club besloten om zijn contract te laten ontbinden. Vermeulen kwam dit seizoen tot 茅茅n basisplaats en vier invalbeurten in Waalwijk. Zijn contract liep komende zomer af. (Bron: RKC) Transferupdates 路 Arsenal huurt Soares voor rest van seizoen van Southampton

Cedric Soares speelt de rest van het seizoen voor Arsenal. De 28-jarige Portugees komt over van Southampton en tekent komende zomer mogelijk een contract in Londen. Zijn verbintenis bij 'The Saints' loopt aan het eind van dit seizoen namelijk af. Bij Southampton speelde de 33-voudig international sinds de zomer van 2015 meer dan honderd duels. (Bron: Arsenal) Transferupdates 路 'Amrabat voor 20 miljoen naar Fiorentina'

Sofyan Amrabat maakt een toptransfer in Itali毛, zo meldt聽De Telegraaf. De oud-Feyenoorder maakt de overstap van Hellas Verona naar Fiorentina. Met de transfer zou een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid zijn. Volgens de krant tekent hij voor vijf jaar en gaat hij een bedrag van 5 miljoen euro per jaar verdienen. (Bron:聽De Telegraaf) Transferupdates 路 ADO neemt aanvaller Bogle over van Cardiff

Ook op Transfer Deadline Day slaat ADO Den Haag toe. De club van trainer Alan Pardew neemt aanvaller Omar Bogle over van Cardiff City. Bogle is al de achtste aanwinst van ADO deze winter. De 27-jarige aanvaller kwam dit seizoen in elf duels 茅茅n keer tot scoren voor Cardiff. (Bron: ADO Den Haag) Transferupdates 路 Zidane zegt dat Bale bij Real Madrid blijft

Volgens Real Madrid-coach Zinedine Zidane is een vertrek van Gareth Bale niet aan de orde. De dertigjarige Welshman wordt in verband gebracht met een transfer naar Tottenham Hotspur. "Gareth is gewoon op de club aanwezig vandaag", zegt Zidane tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "Het onderwerp is te klein om verder op in te gaan." Transferupdates 路 'Tottenham hoopt Bale terug naar Londen te halen'

Een opmerkelijk transfergerucht uit Engeland. Tottenham Hotspur zou namelijk op de slotdag van de transfermarkt bezig zijn om Gareth Bale terug naar de club te halen. De dertigjarige aanvaller, die in 2013 van Tottenham naar Real Madrid vertrok, zou zelf openstaan voor een terugkeer naar Londen. Het salaris van Bale, die in Madrid zo'n 650.000 euro per week verdient, kan nog wel een obstakel vormen. Bij Tottenham zou Bale weer gaan samenwerken met Jos茅 Mourinho, de manager die hem destijds ook naar Real Madrid haalde. (Bron: The Times) Transferupdates 路 Groningen geeft Sierhuis toestemming transfer af te ronden

FC Groningen werkt mee aan een transfer van Kaj Sierhuis. De club meldt dat de 21-jarige spits toestemming krijgt om af te reizen naar een buitenlandse club. Volgens verschillende media is die buitenlandse club聽Stade Reims. Omdat Sierhuis nog eigendom van Ajax is en Groningen in het huurcontract een optie tot koop heeft bedongen, was de onderhandelingsconstructie behoorlijk ingewikkeld. Omdat Groningen het licht nu op groen zet, lijkt de transfer toch nog in orde te komen. (Bron: FC Groningen) Transferupdates 路 Transferupdates 路 'Anderlecht hengelt vandaag linksback en spits binnen'

Anderlecht gaat nog flink shoppen op Transfer Deadline Day, zo meldt聽Het Nieuwsblad.聽De Brusselse club heeft volgens de krant bijna een nieuwe linksback en aanvaller binnen. Marko Pjaca moet de nieuwe aanvaller worden. Hij speelt momenteel nog voor Juventus, maar komt daar weinig in actie en mag worden verhuurd. De linksback moet de Jamaicaan Kemar Michael Lawrence worden. Hij staat nu nog onder contract bij New York Red Bulls, maar wordt voor een bedrag van 1 miljoen euro getransfereerd. (Bron:聽Het Nieuwsblad) Transferupdates 路 Transferupdates 路 Transferupdates 路 'Carrasco keert na twee jaar terug bij Atl茅tico'

Yannick Carrasco keert volgens de Spaanse sportkrant聽AS聽na twee jaar terug bij Atl茅tico Madrid. De Madrilenen hebben een aanvaller nodig en willen de Belg op huurbasis terughalen, omdat ze er eerder niet in slaagden om PSG-spits Edinson Cavani aan te trekken. Carrasco is volgens de krant vandaag in Madrid om de deal rond te maken. Hij vertrok in februari 2018 vanuit Madrid naar het Chinese Dalian Yifang. Tijdens zijn eerste periode bij Atl茅tico maakte de Belg 23 doelpunten in 124 wedstrijden. (Bron:聽AS) Transferupdates 路 'Chelsea doet ultieme poging om Mertens binnen te halen'

Napoli heeft het eerste bod afgewezen, maar volgens聽The Telegraph聽heeft Chelsea nog altijd zijn zinnen gezet op Dries Mertens. De krant meldt dat 'The Blues' vandaag nog een laatste bod neerleggen voor de Belgische international. De ploeg van Frank Lampard zit verlegen om een extra aanvaller en wil zich daarom versterken met Mertens, wiens contract bij Napoli komende zomer afloopt. De Italianen hebben aangegeven dat ze hem niet voor het verstrijken van de deadline vanavond willen verkopen, maar een verbeterd bod brengt ze misschien nog op andere gedachten. (Bron: The Telegraph) Transferupdates 路 'FC Groningen geeft groen licht voor transfer Sierhuis'

Er lijkt volgens De Telegraaf聽een einde te komen aan de transfersoap rond Kaj Sierhuis. De door FC Groningen van Ajax gehuurde spits kan vandaag bij het Franse Stade Reims tekenen, omdat de Groningers toestemming hebben gegeven voor de transfer. De overgang had wat voeten in aarde, omdat Groningen in de huurdeal met Ajax een optie tot koop had afgedwongen. Die gold echter pas vanaf deze zomer. De clubs kwamen er in de afgelopen dagen niet uit, waardoor de transfer op losse schroeven stond. Inmiddels is FC Groningen t贸ch overstag gegaan. Sierhuis kan vandaag een contract van 4,5 jaar tekenen in Reims. Met de transfer zou zo'n 4 miljoen euro gemoeid zijn. (Bron:聽De Telegraaf) Transferupdates 路 Barcelona staakt zoektocht naar vervanger Su谩rez

FC Barcelona trekt deze transferperiode geen vervanger aan voor de langdurig geblesseerde Luis Su谩rez. De club heeft besloten de positie van de Uruguayaanse aanvaller intern op te vullen. "De transfermarkt sluit morgenavond en er waren geen goede opties om ons op korte termijn te versterken", zegt directeur Guillermo Amor. "Daarom is het nu beter om niets te doen." Onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang, Richarlison en Ajacied Dusan Tadic werden met de Catalaanse club in verband gebracht. (Bron: Barcelona TV) Transferupdates 路 Transferupdates 路 'Bogle volgende Engelse aanwinst ADO'

ADO plukt onder de nieuwe trainer Alan Pardew opnieuw een speler weg uit Groot-Brittanni毛. De 26-jarige aanvaller Omar Bogle staat op het punt om over te komen van Cardiff City. De Engelsman moet de concurrentie voorin aangaan met Tomas Necid, Mick van Buren en Crysenio Summerville. ADO is buitengewoon actief op de transfermarkt in de hoop zo snel mogelijk weg te komen onder de degradatiestreep. (Bron: VI) Transferupdates 路 'West Ham verlost Kalou van Hertha'

Salomon Kalou lijkt vlak voor het sluiten van de transfermarkt toch nog te vertrekken bij Hertha BSC. De oud-Feyenoorder, die in onmin leeft met trainer J眉rgen Klinsmann, wordt begeerd door West Ham United. Kalou speelt sinds 2014 voor Hertha, maar is dit seizoen op een zijspoor geraakt. Sinds eind november kwam de Ivoriaanse aanvaller niet meer in actie. (Bron: Kicker) Transferupdates 路 'Isra毛lisch avontuur voor PEC-verdediger Lachman'

Darryl Lachman staat op het punt om PEC Zwolle te verruilen voor de Isra毛lische club Hapoel Raanana. De dertigjarige verdediger ontbrak vandaag al op de training en stapt snel in het vliegtuig om zijn transfer af te ronden. Lachman won in 2014 de KNVB-beker met PEC Zwolle, maar zijn tweede periode bij de club (sinds 2018) is veel minder succesvol. PEC vraagt geen transfersom voor de international van Cura莽ao, die een aflopend contract heeft. (Bron: De Stentor) Transferupdates 路 'Jans wil Locadia naar Cincinnati halen'

J眉rgen Locadia vervolgt zijn loopbaan mogelijk in de Verenigde Staten. De 26-jarige aanvaller is serieus in beeld bij FC Cincinnati, de ploeg van trainer Ron Jans. De voormalig PSV'er staat onder contract bij Brighton & Hove Albion, dat hem verhuurt aan Hoffenheim. Cincinnati deed eerder een vergeefse poging om Gast贸n Pereiro weg te halen uit Eindhoven. (Bron: Eindhovens Dagblad) Transferupdates 路 PSV huurt linksback Rodr铆guez van AC Milan

PSV heeft zijn gewenste verdedigende versterking definitief binnen. Linksback Ricardo Rodr铆guez wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van AC Milan. De 27-jarige Zwitser met Spaanse en Chileense roots speelde ruim honderd wedstrijden voor de 'Rossoneri', maar kwam dit seizoen amper aan spelen toe. PSV heeft veel problemen links achterin omdat Olivier聽Boscagli, Michal聽Sad铆lek en Toni Lato op die positie niet konden overtuigen. Transferupdates 路 Transferupdates 路