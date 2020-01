'Bruns mag na half jaar alweer vertrekken bij PEC Zwolle'

Transferupdates ·

Pardew: 'Ik kende ADO zeker al'

Pardew had al eens gehoord van ADO Den Haag. "Als manager van Newcastle United ben ik vaak in Nederland geweest om wedstrijden te bekijken en spelers te scouten, dus ik kende de club zeker al", vertelt de Engelsman. "Ook Tim Krul komt hiervandaan. Ik heb er met hem over gesproken en hij was lovend over ADO."