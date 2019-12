Mikel Arteta is aangenaam verrast door de mentaliteit van de spelers van Arsenal. De Spanjaard zag bij zijn debuut als manager hoe zijn ploeg met 1-1 gelijkspeelde op bezoek bij Bournemouth.

"Ik ben erg tevreden over enkele dingen die ik vandaag heb gezien", zei Arteta op de persconferentie na de wedstrijd. "De houding, het karakter en de passie die we toonden was perfect. Over negentig minuten gezien was het beter dan ik had verwacht."

De 37-jarige Arteta werd vorige week aangesteld als opvolger van de ontslagen Unai Emery. De voormalige assistent van Josep Guardiola bij Manchester City speelde als middenvelder ruim honderd duels voor Arsenal.

De Londense club is bezig aan een beroerd seizoen en staat zelfs in het rechterrijtje van de Premier League. Sinds eind oktober won Arsenal slechts één wedstrijd.

Arteta maakte zich zorgen over reactie bij tegentreffer

Hoewel Arteta die slechte reeks tegen Bournemouth niet kon beëindigen, is de nieuwe manager blij dat zijn ploeg zich terug knokte van een achterstand. "Vooraf maakte ik me wel zorgen hoe de ploeg zou reageren op een tegentreffer. Maar toen dat gebeurde, hebben we karakter getoond."

De Spanjaard zag in de rust, bij een 1-0-achterstand, de juiste houding bij zijn spelers. "Van hun gezichten kon ik aflezen dat ze het goed wilden maken. Ik merkte dat ze heel graag wilden winnen."

Volgens Arteta had de achterstand ook heel anders kunnen uitpakken voor zijn ploeg. "Als je in een proces zit en je incasseert een treffer, dan kun je het vertrouwen verliezen en kunnen fouten uit het verleden opnieuw optreden. Vandaag gebeurde het compleet tegenovergestelde, en dat is erg positief."

"Ik zag meteen al enkele dingen waar we de afgelopen dagen op getraind hebben. De spelers pikken het snel op en daar kan ik alleen maar tevreden over zijn."

Arsenal speelt zondag een stadsderby tegen Chelsea (aftrap om 15.00 uur) en op Nieuwjaarsdag staat er opnieuw een thuiswedstrijd op het programma voor de ploeg van Arteta: Manchester United komt dan naar het Emirates Stadium.

