Na de indrukwekkende 0-4-zege op concurrent Leicester City is het eerste kampioenschap van Liverpool in dertig jaar tijd weer een flinke stap dichterbij. Toch durft manager Jürgen Klopp niet hardop over de landstitel te praten.

"Ik zou deze verhalen zelf ook wel kunnen schrijven", zei Klopp op Tweede Kerstdag aan journalisten die hem naar de titelkansen vroegen. "Het verhaal is dat er in de geschiedenis van het Britse voetbal nog nooit een ploeg is geweest die zo'n grote voorsprong heeft weggegeven."

"Maar dat klinkt in mijn oren negatief. En waarom zouden wij aan iets negatiefs moeten denken?", vroeg de Duitse manager zich hardop af.

"Ik krijg deze vraag elke week. Eerst was het een voorsprong van negen of tien punten en nu is het dertien. Het nummer verandert, maar mijn antwoord blijft hetzelfde. We moeten ons focussen op de wedstrijd, dat is het enige dat belangrijk is."

In de eerste achttien duels won de koploper zeventien keer en heeft het een voorsprong van dertien punten op Leicester, dat bovendien een duel meer gespeeld heeft. Nummer drie Manchester City heeft veertien punten minder en evenveel duels gespeeld als de ploeg van Klopp.

Stand bovenaan Premier League 1. Liverpool 18-52

2. Leicester City 19-39

3. Manchester City 18-38

4. Chelsea 19-32

5. Tottenham Hotspur 19-29

6. Sheffield United 19-29

Liverpool wacht al dertig jaar op landstitel

Liverpool is met zes eindzeges in de Champions Leauge/Europa Cup I de meest succesvolle Engelse club buiten de landsgrenzen, maar in eigen land snakken de 'Reds' naar succes. De laatste van de achttien landstitels werd in 1989/1990 veroverd.

In de seizoenen die volgden deed Liverpool vaak genoeg mee om de landstitel. Vorig seizoen verloor de ploeg van Klopp maar één competitieduel, maar moest Liverpool ondanks 97 punten de titel aan Manchester City laten.

Het laatste wat Klopp wil, is te vroeg juichen. "Ik kan je nu vast vertellen dat wij in de komende vijf wedstrijden tegen Wolves, Sheffield United, Everton, Tottenham en Manchester United spelen. Dan weet je wel dat er nog niks beslist is, ook al staan we dertien punten voor."

"We moeten tegen elke ploeg nog minimaal één keer spelen. En we zullen moeten zorgen dat we daar klaar voor zijn."

