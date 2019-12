Carlo Ancelotti was onder de indruk van de ontvangt die hij donderdag op Goodison Park kreeg. De Italiaanse coach werd met luid applaus verwelkomd door de supporters van zijn nieuwe club Everton.

"Het was fantastisch, echt fantastisch", zei Ancelotti over zijn ontvangst. "Het was een heel bijzonder moment voor mij. Daarna zag ik een goede prestatie en een goed resultaat van mijn ploeg. Het was een perfecte dag."

Everton luisterde het debuut van Ancelotti op met een 1-0-overwinning op Burnley. Dominic Calvert-Lewin maakte pas tien minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd.

"Het was een lastige wedstrijd omdat Burnley sterk speelde, maar we verdienden de overwinning", concludeerde de zestigjarige coach. "Ik heb een aantal goede dingen gezien: de teamspirit en het feit dat Everton een familie is."

Ancelotti, die afgelopen zaterdag werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Marco Silva, zag tegen Burnley nog wel wat punten die voor verbetering vatbaar zijn in het spel van zijn ploeg.

"Verdedigend waren we heel sterk, maar in aanvallend opzicht kan het nog wel wat beter. In de omschakeling moeten we efficiënter worden", zei hij. "Maar al met al was dit een goede wedstrijd van ons."

Dominic Calvert-Lewin kroonde zich tot matchwinner voor Everton. (Foto: Pro Shots)

'Onmogelijk om binnen twee dagen te herstellen'

Zaterdag komt Everton opnieuw in actie. Dan gaan 'The Toffees' op bezoek bij Newcastle, al vindt Ancelotti dat die wedstrijd te snel na het duel met Burnley volgt.

"We zijn gewend om na drie dagen hersteld te zijn. Het is onmogelijk om dat binnen twee dagen voor elkaar te krijgen. We moeten spelen, maar het beïnvloedt de wedstrijd. Niet alleen voor ons, maar ook voor Newcastle."

Everton klimt door de overwinning op Burnley naar de dertiende plaats op de ranglijst. Het gat met de degradatiestreep bedraagt vier punten.

