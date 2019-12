Liverpool heeft een belangrijke stap gezet naar de eerste landstitel sinds 1990. De koploper won de topper op bezoek bij Leicester City donderdag met 0-4 en heeft nu dertien punten voorsprong op de nummer twee.

Liverpool ging in het King Power Stadium vanaf het eerste fluitsignaal op zoek naar de openingstreffer en was daar in de beginfase tweemaal dichtbij. Sadio Mané en Mohamed Salah hadden hun vizier echter niet op scherp staan.

Na iets meer dan een half uur was het wel raak voor 'The Reds', waarbij Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd meededen. Roberto Firmino kopte raak uit een afgemeten voorzet van Trent Alexander-Arnold.

Ook daarna waren de beste kansen voor Liverpool, al verdubbelden de bezoekers hun voorsprong pas een kleine twintig minuten voor tijd. James Milner schoot een strafschop binnen nadat de bal op de stip ging vanwege hands van Leicester-verdediger Caglar Söyüncü.

Daarmee was het verzet van de thuisploeg gebroken, want binnen zeven minuten vond Liverpool nog twee keer het net. Firmino maakte er na een vloeiende aanval met een schot in het dak van het doel 0-3 van en Alexander-Arnold bepaalde even later met een schuiver de eindstand.

Door de overwinning staat Liverpool na achttien wedstrijden op 52 punten. Bovendien heeft de ploeg van coach Jürgen Klopp een wedstrijd minder gespeeld dan Leicester.