José Mourinho heeft geen goed woord over voor het drukke speelschema in de Premier League. De coach van Tottenham Hotspur zag zijn ploeg donderdag met 2-1 winnen van Brighton & Hove Albion en moet zaterdag alweer op bezoek bij Norwich City.

"Als je gaat controleren welke afstanden mijn spelers afleggen en met welke intensiteit zij dat doen en als je dit vertelt aan iedereen die fysiologie begrijpt, dan is het een misdaad dat ze de 28e opnieuw in actie moeten komen", foeterde Mourinho na de overwinning op Brighton.

Tottenham speelt in elf dagen tijd maar liefst vier competitieduels. Afgelopen zondag begon die periode met een thuisnederlaag tegen Chelsea (0-2) en op nieuwjaarsdag gaat de ploeg van Mourinho op bezoek bij Southampton.

"Het gaat tegen alle regels van de fysiologie, biologie en biochemie in", vervolgde de Portugees. "We hebben ook nog drie geschorste spelers, maar het is helaas niet anders. Het is zeer oneerlijk."

Zaterdag kan Mourinho tegen Norwich geen beroep doen op Moussa Sissoko en Harry Winks, die tegen Brighton beiden hun vijfde gele kaart van het seizoen kregen. Son Heung-min zit nog een schorsing van drie wedstrijden uit vanwege zijn rode kaart tegen Chelsea.

Tottenham Hotspur won donderdag met 2-1 van Brighton & Hove Albion. (Foto: Pro Shots)

'Fysiek gezien zijn ze monsters'

Tottenham had het tegen Brighton niet bepaald gemakkelijk en Mourinho was onder de indruk van de tegenstander. "Fysiek gezien zijn ze monsters. Ze hebben veel tijd om te sleutelen aan het elftal, omdat ze niet in Europa spelen."

Brighton kwam in de slotfase van de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Adam Webster, maar Harry Kane en Dele Alli bezorgden de 'Spurs' na rust de overwinning.

"Onze teamgeest in de tweede helft was geweldig. Dit waren drie erg belangrijke punten, zeker na de nederlaag in de vorige speelronde", doelde hij op de nederlaag tegen Chelsea. "Mentaal gezien waren we top. Het team was toegewijd en ze speelden met lef en passie."

Door de overwinning klom Tottenham naar de vijfde plaats. De achterstand op Chelsea, dat zich donderdag op Stamford Bridge liet verrassen door Southampton (0-2), is nu nog drie punten.

