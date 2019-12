Ruud Vormer heeft Club Brugge op Tweede Kerstdag met een doelpunt aan een ruime overwinning geholpen in de Jupiler Pro League. De middenvelder bepaalde met een late treffer de eindstand in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem.

De 31-jarige Vormer kwam in de tweede minuut van de blessuretijd tot scoren met een schot van net buiten het zestienmetergebied. Hij maakte zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen.

Vorige week donderdag was Vormer ook al trefzeker voor Club Brugge in het Belgische bekertoernooi. De Nederlander leidde zijn ploeg toen met een doelpunt en een assist langs Anderlecht (0-2-zege) in de kwartfinales van de Croky Cup.

De andere goals tegen Zulte Waregem werden gemaakt door Krépin Diatta en David Okereke, die twee keer trefzeker was voor Club Brugge.

Door de overwinning verstevigt Club Brugge de koppositie in de Belgische competitie. Het elftal van coach Philippe Clément heeft elf punten voorsprong op nummer twee Royal Antwerp. Charleroi kan vrijdag bij een zege op KV Oostende op tien punten van de koploper komen.

