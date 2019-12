Zlatan Ibrahimovic lijkt voor een terugkeer naar AC Milan te staan. Volgens diverse media tekent de Zweedse spits een contract voor een half jaar bij de Italiaanse club, met de optie voor nog een seizoen.

De 38-jarige Ibrahimovic zal volgens onder meer The Guardian op korte termijn naar Milaan afreizen om de laatste formaliteiten af te ronden. Hij zit zonder club sinds hij vorige maand zijn vertrek bij Los Angeles Galaxy aankondigde.

Eerder deze maand bevestigde Ibrahimovic de geruchten over een terugkeer naar Italië al. "Ik ga naar een club die weer moet gaan winnen, die haar geschiedenis moet vernieuwen en op zoek is naar een nieuwe uitdaging", leek hij toen te doelen op AC Milan. "Ik zie jullie snel in Italië."

Ibrahimovic was van 2010 tot en met 2012 actief voor AC Milan. De 116-voudig international veroverde in zijn eerste seizoen met de 'Rossoneri' de landstitel.

De laatste jaren is Milan flink afgezakt. De ploeg van coach Stefano Pioli is wederom aan een zwak seizoen bezig en staat na zeventien speelrondes slechts elfde, op al 21 punten achterstand van koploper en aartsrivaal Internazionale.

Ibrahimovic speelde in de Serie A ook voor Juventus (2004-2006) en Internazionale (2006-2009). Met Inter werd hij drie keer kampioen van Italië.

Zlatan Ibrahimovic kwam van 2010 tot en met 2012 voor AC Milan uit. (Foto: Pro Shots)

Ibrahimovic omschreef zichzelf als 'beste speler ooit in MLS'

Sinds begin 2018 kwam Ibrahimovic uit voor LA Galaxy, waarmee hij afgelopen seizoen in de kwartfinales van de play-offs verloor van Los Angeles FC. Voor de club uit de MLS wist de aanvaller in twee jaar tijd liefst 53 doelpunten in 58 duels te maken en mede daardoor omschreef hij zichzelf als "de beste die ooit in de MLS heeft gespeeld".

Na zijn vertrek uit Los Angeles kwam hij vooral in het nieuws omdat zijn standbeeld in Malmö werd beschadigd. Enkele dagen geleden werd de neus van het beeld er zo goed als afgezaagd.

Ibrahimovic stond ook onder contract bij Manchester United (2016-2018), Paris Saint-Germain (2012-2016), FC Barcelona (2009/2010), Ajax (2001-2004) en Malmö FF, waarbij hij in 1999 zijn glansrijke carrière begon.

