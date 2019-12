Tottenham Hotspur heeft donderdag een nipte thuiszege geboekt op Brighton & Hove Albion. De ploeg van trainer José Mourinho knokte zich in de tweede helft terug van een 0-1-achterstand: 2-1.

De 'Spurs' houden daarmee een knappe statistiek in stand. De Londenaren speelden in de Premier League elf keer eerder een thuiswedstrijd op Boxing Day en verloren nog nooit. De laatste nederlaag op Tweede Kerstdag dateert van 2003, toen de ploeg uit bij Portsmouth met 2-0 werd verslagen.

Tottenham klimt door de overwinning voorlopig naar de vijfde plaats, met 29 punten uit negentien wedstrijden. Sinds Mourinho het stokje overnam van de ontslagen Mauricio Pochettino werd in competitieverband vijf keer gewonnen en tweemaal verloren (van Manchester United en Chelsea).

Bij Brighton bleef Davy Pröpper de hele wedstrijd op de bank. De negentienvoudig Oranje-international staat met zijn ploeg maar vijf punten boven de degradatiestreep.

Matchwinner Dele Alli viert zijn doelpunt voor Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Kane en Alli bezorgen Tottenham zege

Tegen Brighton leek Tottenham halverwege de eerste helft op voorsprong te komen, maar de VAR greep in omdat Harry Kane een teenlengte buitenspel stond. Even later was het aan de andere kant wel raak toen Adam Webster met het hoofd scoorde uit een vrije trap van Pascal Gross.

Vroeg in de tweede helft haalde Kane zijn gram door uit de rebound voor de gelijkmaker te zorgen. Na een vloeiende aanval tekende Dele Alli uit een voorzet van Lucas Moura in de 72e minuut voor de 2-1-eindstand.

Op Tweede Kerstdag staat er traditiegetrouw een bijna volledige speelronde in de Premier League op het programma. Het mooiste affiche is om 21.00 uur de topper tussen nummer twee Leicester City en koploper Liverpool.

