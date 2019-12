Chelsea en Arsenal zijn donderdag tegen puntenverlies aangelopen in de Premier League. Chelsea ging thuis met 0-2 onderuit tegen Southampton en Arsenal speelde met 1-1 gelijk bij Bournemouth. Everton kwam bij het debuut van Carlo Ancelotti wel tot winst.

Chelsea kwam op Stamford Bridge na een half uur spelen op achterstand tegen Southampton door een treffer van Michael Obafemi. Nathan Redmond verdubbelde de marge ruim een kwartier voor tijd.

Voor Chelsea betekende het al de zevende competitienederlaag van het seizoen. De Londenaren blijven vierde, maar hebben nu nog drie punten voorsprong op nummer vijf Tottenham Hotspur.

Arsenal kon in de eerste wedstrijd onder coach Mikel Arteta niet tot winst komen. Dan Gosling bracht Bournemouth tien minuten voor rust op voorsprong, waarna Pierre-Emerick Aubameyang halverwege de tweede helft de stand in evenwicht bracht.

Het gelijkspel betekende het derde puntenverlies op rij voor Arsenal in de competitie. 'The Gunners', die dit seizoen pas vijf overwinningen boekten in de Premier League, zijn terug te vinden op de elfde plaats.

Ancelotti boekte in zijn eerste wedstrijd met Everton wel een overwinning. De Italiaanse coach zag zijn ploeg op Goodison Park met 1-0 winnen van Burnley door een treffer van Dominic Calvert-Lewin tien minuten voor tijd.

Tottenham boekt nipte thuiszege op Brighton

Eerder donderdag boekte Tottenham Hotspur een nipte thuiszege op Brighton & Hove Albion. De ploeg van trainer José Mourinho knokte zich in de tweede helft terug van een 0-1-achterstand: 2-1.

De 'Spurs' houden daarmee een knappe statistiek in stand. De Londenaren speelden in de Premier League elf keer eerder een thuiswedstrijd op Boxing Day en verloren nog nooit. De laatste nederlaag op Tweede Kerstdag dateert van 2003, toen de ploeg uit bij Portsmouth met 2-0 werd verslagen.

Tottenham klimt door de overwinning voorlopig naar de vijfde plaats, met 29 punten uit negentien wedstrijden. Sinds Mourinho het stokje overnam van de ontslagen Mauricio Pochettino werd in competitieverband vijf keer gewonnen en tweemaal verloren (van Manchester United en Chelsea).

Bij Brighton bleef Davy Pröpper de hele wedstrijd op de bank. De negentienvoudig Oranje-international staat met zijn ploeg maar vijf punten boven de degradatiestreep.

Op Tweede Kerstdag staat er traditiegetrouw een bijna volledige speelronde in de Premier League op het programma. Het mooiste affiche is om 21.00 uur de topper tussen nummer twee Leicester City en koploper Liverpool.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League