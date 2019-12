Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer richt zich na de teleurstellende eerste competitiehelft al op volgend seizoen. De 'Red Devils' staan halverwege slechts op de achtste plaats in de Premier League.

"We zullen dit seizoen gebruiken om een goed team voor volgend jaar te smeden", zei Solskjaer dinsdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van donderdag tegen Newcastle United.

"Maar hopelijk kunnen we dat proces versnellen met goede resultaten. We willen weer een team zijn dat gaat domineren. Dat heeft tijd nodig. Liverpool was ook niet meteen de ploeg die het nu is."

Manchester United blameerde zich zondag nog op bezoek bij hekkensluiter Watford met een 2-0-nederlaag, waardoor de ploeg de achterstand op koploper Liverpool zag groeien tot liefst 24 punten.

"We wisten van tevoren dat het een seizoen zou gaan worden met ups en downs, maar ik had gehoopt dat we verder zouden zijn. We lopen achter", aldus Solskjaer, die het optreden tegen Watford vergeleek met zijn testimonial.

'Pogba beste all-round middenvelder ter wereld'

Manchester United moet ook alle zeilen bijzetten om zich nog te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League doordat de achterstand op nummer vier Chelsea ook al zeven punten bedraagt.

"Je mag van ons verwachten dat we in het restant van dit seizoen wel wat constanter zijn en we hebben geleerd van de tegenslagen in de afgelopen tijd", vertelde Solskjaer, die precies een jaar geleden José Mourinho opvolgde.

Solskjaer had nog wel lovende woorden over voor Paul Pogba. De Franse middenvelder, die naar verluidt op een transfer aast, keerde tegen Watford als invaller terug na blessureleed en maakte meteen een overtuigende indruk.

"Zijn terugkeer is een enorme opsteker. Hij is een box-to-box middenvelder en kan zowel teruggezakt als hoog op het middenveld uit de voeten. Dat is het mooie van Paul: hij is de beste all-round middenvelder ter wereld."

Op Tweede Kerstdag, Boxing Day, wordt er volop gevoetbald in Engeland. Naast Manchester United-Newcastle United staat onder meer ook de topper tussen Leicester City en Liverpool op het programma.

