Arsenal-manager Mikel Arteta heeft Albert Stuivenberg toegevoegd aan zijn technische staf. De 49-jarige Nederlander zal de rol van assistent-trainer op zich nemen bij 'The Gunners'.

Stuivenberg werkte tussen 2014 en 2016 al in de Premier League bij Manchester United als assistent van Louis van Gaal. Daarvoor stond de geboren Rotterdammer jarenlang als bondscoach voor de groep van Oranje onder 17 jaar en tussen december 2016 en december 2017 was hij hoofdtrainer van KRC Genk.

Op dit moment is Stuivenberg assistent-trainer van Ryan Giggs bij Wales. Hij zal die functie tot en met het EK van komende zomer gaan combineren met zijn nieuwe rol bij het Arsenal van Arteta, die onlangs interim-trainer Fredrik Ljungberg opvolgde.

Ljungberg nam tijdelijk de honneurs waar na het ontslag van Unai Emery eind november en zal bij de Londenaren aanblijven als assistent. Arteta krijgt naast Ljungberg en Stuivenberg de Engelsman Steve Round als rechterhand, terwijl Inaki Cana Pavon de nieuwe keeperstrainer is.

'Mooie mix van ervaring'

Arteta is erg blij met de invulling van zijn technische staf. "Ik krijg een groep van talentvolle coaches naast me", zegt hij op de website van Arsenal. "Ze brengen een mooie mix van ervaring en een frisse blik. Samen met de goede mensen die we al hebben, zullen zij een sleutelrol vervullen in ons doel om de weg omhoog te vinden."

Arsenal maakt vooralsnog een zeer teleurstellend seizoen door. De dertienvoudig landskampioen, die in 2004 voor het laatst de titel veroverde, bezet momenteel de elfde plek in de Premier League. Het verschil met nummer vier Chelsea is negen punten.

Waar de competitie in veel landen wordt onderbroken tijdens de kerstdagen, komen de Premier League-clubs traditiegetrouw gewoon in actie. Arsenal speelt donderdag op Tweede Kerstdag een uitwedstrijd tegen Bournemouth (aftrap 16.00 uur).

