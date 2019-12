Koploper Liverpool gaat donderdag in de topper in de Premier League op bezoek bij naaste achtervolger Leicester City, nadat het zondag pas terugkwam van het WK voor clubs in Qatar. Manager Jürgen Klopp denkt echter niet dat zijn spelers te vermoeid zijn teruggekomen uit Qatar en bestrijdt ook dat zijn ploeg al bezig is met de titel in Engeland.

"Ik heb aan mijn spelers gevraagd of vermoeidheid een rol speelt, maar niemand voelt zich moe", aldus de Duitse coach dinsdag op zijn persconferentie in aanloop naar de topper. "Het helpt natuurlijk ook mee dat de resultaten goed zijn, dan heeft iedereen minder last van pijntjes."

Liverpool speelde vorige week nog in Qatar op het WK voor clubs. Door een 1-0-zege op Flamengo in de finale, werd zaterdag de laatst ontbrekende trofee toegevoegd aan de prijzenkast. De ploeg kwam echter zondagavond pas terug op Engelse bodem.

"Dat vergde wel wat aanpassing", gaf Klopp toe. "Maar inmiddels zijn we weer terug in de normale omstandigheden. Mijn spelers zijn maandag de hele dag vrij geweest, ik denk dat ze vooral veel geslapen hebben. Dat moeten ze ook doen, zo pakken ze hun rust voor donderdag."

Liverpool denkt ondanks voorsprong nog niet aan titel

Koploper Liverpool en nummer twee Leicester treffen elkaar donderdag op Tweede Kerstdag in het King Power Stadium. Als de 'Reds' winnen, komen ze maar liefst dertien punten los aan kop te staan in de Premier League.

"Daar denken we niet al te veel aan", stelt Klopp echter. "We hebben niet zo'n voorsprong omdat we de hele tijd aan die voorsprong denken. We hebben elke wedstrijd dit seizoen benaderd met 100 procent concentratie, en dat gaan we nu ook weer doen."

"Al het gepraat eromheen, het speculeren wat er kan gebeuren; daar doen wij niet aan mee. Het heeft totaal geen invloed op ons. We zijn er heel goed in om ons daarvoor af te sluiten."

Jurgen Klopp viert de winst van het WK voor clubs met zijn spelers in Qatar. (Foto: Getty Images)

Klopp niet verbaasd over goede prestaties Leicester

Leicester lijkt dit seizoen in veel opzichten weer op de ploeg die in het seizoen 2015/2016 landskampioen werd in Engeland. Het verbaast Klopp niks dat de 'Foxes' het weer goed doen.

"Met Jamie Vardy hebben ze een van de drie beste spitsen in Engeland sinds ik hier zit. Hij scoort altijd en overal. Maar Leicester is meer dan Vardy, Brendan Rodgers levert daar uitstekend werk", prijst de 52-jarige Duitser de tegenstander van donderdag.

"Sommigen zijn nog steeds verbaasd over de plek waar ze nu staan, maar als je kijkt naar de exceptionele kwaliteit die ze hebben, kan het eigenlijk geen verrassing zijn. We zullen zoals altijd op en top voorbereid moeten zijn om een goed resultaat te behalen."

