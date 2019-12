Martin Jol keert terug bij ADO Den Haag. De oud-trainer gaat aan de slag als technisch adviseur, maakt de club dinsdag bekend.

Jol is de tweede grote aanstelling van ADO die dinsdag bekendgemaakt wordt. Eerder op de dag werd de komst van trainer Alan Pardew bekendgemaakt door de club uit de Hofstad.

"Mohammed (ADO-directeur Mohammed Hamdi, red.) heeft me gevraagd om te helpen en daar sta ik uiteraard positief tegenover. Gezien de huidige situatie is het voor mij echt onmogelijk om dat niet te doen", aldus de 63-jarige Hagenaar op de clubsite.

"ADO Den Haag kan nu alle steun gebruiken van iedereen die de club een warm hart toedraagt. Daarom ga ik in de komende tijd ook proberen een nog veel bredere basis te vinden van mensen die ADO Den Haag verder willen ondersteunen."

Jol kwam als speler tussen 1973 en 1978 uit voor FC Den Haag, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Tussen 1991 en 1995 was hij hoofdtrainer van het amateurteam van de Hagenaren.

De in Den Haag geboren Jol had in zijn loopbaan als coach de leiding over onder meer RKC, Tottenham Hotspur, Ajax en Fulham. In 2015 trad hij toe tot de raad van commissarissen van ADO, maar die verliet hij weer in 2017. Sindsdien bekleedde hij geen officiële functie meer in de voetbalwereld.

'Vertrouwen dat Jol en Pardew ADO uit benarde positie halen'

Algemeen directeur Hamdi is verguld met de komst van Jol naar ADO. "Martin is een van de meest vooraanstaande Nederlandse trainers. En ook nog eens een Haags voetbalmonument. Het is fantastisch dat hij er, samen met Alan Pardew en de rest van de staf, alles aan wil doen om ADO Den Haag uit deze benarde positie te halen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij die klus kunnen klaren", aldus de directeur van de nummer zeventien in de Eredivisie.

"Samen hebben ze immers meer dan vijfhonderd wedstrijden aan ervaring als manager-coach in de Premier League, de sterkste competitie ter wereld. Martin kan, mede daardoor, de overgang van het Engelse naar het Nederlandse voetbal versoepelen voor Alan en Chris."

ADO beleeft een roerig en teleurstellend seizoen. De Residentieclub won slechts drie van zijn eerste achttien duels in de Eredivisie en werd in de KNVB-beker in de eerste ronde uitgeschakeld door Fortuna Sittard.

Door de teleurstellende resultaten stapte coach Alfons Groenendijk begin december op. In de afgelopen weken vertrokken ook directeur voetbalzaken Jeffrey van As, financieel directeur Henrik-Jan Rinner en adviseur Kees Jansma. Tevens werd assistent-coach Edwin de Graaf weggestuurd na een incident met speler Donny Gorter.

