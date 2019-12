Crystal Palace-manager Roy Hodgson noemt het drukke schema van zijn ploeg rond de feestdagen "zwaar en hardvochtig". De 72-jarige manager pleit voor een betere verdeling van speeldagen.

Palace speelt in de week tussen kerst en Oud en Nieuw maar liefst drie wedstrijden. Donderdag (op tweede kerstdag) ontvangt de ploeg West Ham United, waarna het twee dagen later op bezoek gaat bij Southampton. Op nieuwjaarsdag staat de uitwedstrijd tegen Norwich City op het programma.

Hoewel spelen op tweede kerstdag en nieuwsjaarsdag een traditie is in het Engelse voetbal, vindt Hodgson dat het speelschema nu te veeleisend is. "Ik geniet van de trainingen, maar niet van de wedstrijden. Het is hardvochtig om te spelen op dit niveau met maar één dag rust tussen de wedstrijden door. Dat is ontzettend zwaar", aldus de ervaren manager op zijn persconferentie.

"Er wordt nu te veel gevraagd. Vooral van de spelers, maar ook van de staf en van iedereen die bij de wedstrijden betrokken is. Het wordt gevaarlijk zo, het risico op blessures is levensgroot. Het heeft een enorme impact op de rest van het seizoen."

Hodgson moet door blessures al zeker zeven spelers missen en is bang dat de ziekenboeg de komende dagen nog voller raakt. "Onze selectie is al smal. Met deze drukke periode in het speelschema zal niet iedereen fit blijven. Dat kunnen wij niet opvangen."

Crystal Palace staat twaalfde in de Premier League, waar de rest van de middenmoot dicht bij elkaar staat. Het verschil tussen nummer vijf Sheffield United en nummer zeventien Southampton is tien punten.

