Ernesto Valverde is zeer tevreden over de ontwikkeling van Frenkie de Jong bij FC Barcelona, maar vindt wel dat de 22-jarige middenvelder een completere speler moet worden.

"Frenkie maakt enorm veel meters en speelt goed", zegt de trainer in een interview op de website van de Catalaanse club. "Maar hij heeft nog meer in zijn mars en kan nog meer geven. Zeker in het vijandelijke strafschopgebied kan het nog beter."

Over het algemeen is de 55-jarige Valverde onder de indruk van het spel van de Oranje-international. "Frenkie is het heden en de toekomst van deze club. Hij is nog jong, speelt met veel energie en is nu al van cruciaal belang. Hij is de verbinding tussen de achterhoede en de aanvallers en bewaakt zo de organisatie van het team."

De stap van Ajax naar Barcelona heeft De Jong volgens Valverde inmiddels wel verwerkt. "Frenkie raakt steeds beter gewend aan onze manier van spelen, net als Antoine Griezmann. Ze raken steeds beter ingespeeld op elkaar en de rest van het team en kunnen daarmee Barcelona alleen maar verder helpen."

De Jong speelde in de eerste seizoenshelft mee in alle achttien competitiewedstrijden van de koploper in La Liga. Zestien keer stond hij aan de aftrap, twee keer viel hij in. Het rendement in die duels is met één goal en twee assists wat aan de magere kant.

In de Champions League kwam De Jong in alle zes de groepswedstrijden in actie, maar kwam hij niet tot een goal of assist. Desondanks plaatste Barcelona zich in een lastige groep met Borussia Dortmund, Internazionale en Slavia Praag als ongeslagen groepswinnaar voor de achtste finales.

Frenkie de Jong snelt in zijn eerste Clásico voorbij Toni Kroos van Real Madrid. (Foto: Pro Shots)

'We liggen op koers voor prachtig seizoen'

Met de koppositie in La Liga en een ticket voor de achtste finales van de Champions League in handen, heeft Barcelona halverwege het seizoen de zaken voorlopig goed op orde, al benadrukt Valverde dat de cruciale fase nog niet is aangebroken.

"Tot nu toe liggen we op koers om onze doelstellingen te halen en er een prachtig seizoen van te maken. We gaan het nieuwe jaar in met de wetenschap dat we klaar zijn voor de beslissende fase van het seizoen.

Het hoogtepunt van het kalenderjaar 2019 is volgens Valverde het winnen van de landstitel. "Maar er zijn ook veel teleurstellingen geweest. Dat is onze motivatie voor het nieuwe jaar: om het nog beter te doen dat dit jaar."

