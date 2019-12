Wesley Sneijder krijgt op 3 juni een afscheidsduel in Stadion Galgenwaard. José Mourinho en Bert van Marwijk zullen in Utrecht twee sterrenteams coachen die bestaan uit oud-ploeggenoten waarmee Sneijder speelde bij Oranje, Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray.

Sneijder speelde vorig jaar december zijn laatste wedstrijd in dienst van het Qatarese Al Gharafa en werd enkele maanden eerder bij de interland tegen Peru (2-1-zege) al uitgezwaaid bij Oranje. De recordinternational speelde in de Johan Cruijff ArenA zijn 134e interland.

Omdat de afscheidswedstrijd negen dagen voor de start van het EK gespeeld wordt, zullen nog actieve topspelers niet mee kunnen doen. Met namen als Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, Dirk Kuijt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz en André Ooijer staat er toch een zeer indrukwekkende ploeg aan oud-internationals op het veld.

Vanuit het buitenland zullen voormalige topspelers als Jari Litmanen, Fabio Cannavaro, Júlio César, Javier Zanetti, Samuel Eto'o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Selçuk Inan en Burak Yilmaz vermoedelijk naar Utrecht komen.

Huidig Tottenham Hotspur-manager Mourinho coachte Sneijder bij Internazionale. Samen wonnen ze in 2010 de Champions League. In dat jaar speelde de geboren Utrechter met Oranje de WK-finale, Van Marwijk was toen de bondscoach.

114 Wesley Sneijder scoort bij debuut als ex-international

Sneijder wil kilo's kwijtraken voor afscheidsduel

In augustus van dit jaar maakte Sneijder bekend dat zijn loopbaan definitief voorbij is. Hij speelde die maand al zijn eerste duel met de oud-internationals, die het opnamen tegen de Utrechtse hoofdklasser DHSC. Bij die club speelt Sneijders jongere broer Rodney en behoort zijn oudere broer Jeffrey tot de technische staf.

Sneijder verscheen destijds met een flinke buik op het veld, maar die wil hij er snel af trainen. "Ik heb even afstand genomen van het sporten, maar ga in het nieuwe jaar vol in training voor mijn afscheidswedstrijd. Ik wil topfit aan de aftrap staan", zegt hij in een dinsdag verschenen interview met De Telegraaf.

"Dat moet ook wel, want Mourinho is veeleisend en zet me anders gewoon op de bank", grapt de 35-jarige Sneijder.

Sneijder is de tweede speler van de 'Grote Vier' die een afscheidswedstrijd krijgt. Rafael van de Vaart zwaaide dit jaar af met een wedstrijd met en tegen oud-ploeggenoten in Hamburg. Robin van Persie, die afgelopen zomer stopte, wilde geen afscheidswedstrijd en ook Arjen Robben kreeg geen speciaal duel.