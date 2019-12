De politie van Londen heeft maandagavond een supporter van Chelsea gearresteerd voor mogelijk racisme jegens Son Heung-min tijdens de derby met Tottenham Hotspur van afgelopen zondag.

Het incident, dat niet werd opgemerkt door Son zelf tijdens de wedstrijd, werd door een andere Chelsea-fan gemeld bij de autoriteiten. De supporter die zich schuldig zou hebben gemaakt aan racisme, werd meteen uit het stadion verwijderd.

"De politie werd op de hoogte gebracht van vermeend racistisch gezang tijdens de tweede helft van de wedstrijd tussen Tottenham en Chelsea op zondag 22 december", laat de Metropolitan Police weten aan The Guardian. "Zij zullen met de club samenwerken om de verantwoordelijke personen op te sporen."

Chelsea neemt in een verklaring afstand van het racistische gedrag. "We zijn ons bewust van een vermeend racistisch incident tijdens de wedstrijd van gisteren", meldt de Londense club in een verklaring. "Chelsea zal geen enkele vorm van racisme tolereren en de strengst mogelijke straf uitdelen aan zulke supporters."

Overigens ontving Son na iets meer dan een uur spelen rood wegens natrappen richting Antonio Rüdiger. De aanvaller van Tottenham kreeg een schorsing van drie duels opgelegd, maar de Londense club is daartegen in beroep gegaan.

Son Heung-min werd na ruim een uur spelen uit het veld gestuurd wegens natrappen. (Foto: Pro Shots)

Derby tijdelijk stilgelegd vanwege racisme jegens Rüdiger

De arrestatie van de Chelsea-fan zorgt voor een opmerkelijke wending. Zondag werd de Londense derby namelijk tijdelijk stilgelegd door scheidsrechter Anthony Taylor vanwege racisme van Tottenham-supporters richting Chelsea-verdediger Rüdiger.

De Duitser deed in de tweede helft zijn beklag over apengeluiden aan zijn adres. De stadionspeaker riep meermaals om dat er gestopt moest worden met racistische leuzen, waarna de wedstrijd gewoon werd uitgespeeld.

De Engelse spelersvakbond riep de Britse overheid op onderzoek te doen naar racisme in het voetbal. "We vinden het walgelijk en zijn ontzet dat er opnieuw een Premier League-wedstrijd is overschaduwd door wangedrag van supporters jegens spelers", aldus de Professional Footballers' Association (PFA).

Antonio Rüdiger werd ook racistisch bejegend tijdens de Londense derby. (Foto: Pro Shots)

Tottenham begint onderzoek met liplezers

Eerder maandag startte Tottenham een onderzoek naar de eigen fans naar aanleiding van de racistische uitlatingen. "Wij hebben liplezers ingeschakeld en hebben contact opgezocht met Chelsea om het incident verder te onderzoeken", melden de 'Spurs' op hun eigen website.

Iedere supporter die schuldig wordt bevonden aan racisme staat een levenslang stadionverbod te wachten. "We zijn vastberaden om het imago van de club in stand te houden. Op dit moment hebben wij nog niet alle informatie in handen. Wij zullen pas weer verder commentaar geven als alle feiten boven tafel zijn."

Begin deze maand werd de Premier League ook al opgeschrikt door een racistisch incident. Na het duel tussen Manchester City en Manchester United werd een fan gearresteerd die tijdens de wedstrijd een racistisch gebaar had gemaakt. Het voorval zorgde voor veel ophef in Engeland.

