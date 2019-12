Verdediger Sayed Baqer van Bahrein is maandag door de FIFA voor tien wedstrijden geschorst vanwege een racistisch gebaar in het WK-kwalificatieduel met Hongkong. Hij kreeg ook een boete van 30.000 Zwitserse frank (omgerekend ruim 27.000 euro).

De 25-jarige Baqer maakte na de wedstrijd op 14 november een 'spleetooggebaar' richting de fans in het Hong Kong Stadium. Het incident gebeurde op het moment dat de spelers het veld verlieten.

Het is de eerste keer dat de FIFA een dergelijke strafmaat toepast. In juli van dit jaar bepaalde de wereldvoetbalbond voortaan zwaardere straffen uit te delen voor racisme en discriminatie op het veld en in het stadion.

Een speler die zich schuldig maakt aan dergelijk gedrag kan voor minimaal tien duels worden geschorst. Ook legt de FIFA meteen een boete op van minstens 20.000 Zwitserse frank op.

Als dezelfde speler zich nogmaals schuldig maakt aan racistisch gedrag, grijpt de FIFA nog harder in. Dan volgen er sancties als puntenaftrek, nog hogere boetes, spelen zonder publiek en in het uiterste geval uitsluiting van een competitie of degradatie.

Het WK-kwalificatieduel tussen Hongkong en Bahrein eindigde overigens in 0-0. De Bahreini's staan in groep C tweede achter Irak. Alleen de poulewinnaar gaat rechtstreeks door naar de volgende kwalificatieronde.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het racistische gebaar van Sayed Baqer te bekijken.

Tottenham-Chelsea zondag ontsierd door racistisch incident

Het internationale voetbal werd zondag tijdens de Londense derby tussen Tottenham Hotspur en Chelsea (0-2) opnieuw ontsierd door een racistisch incident. Verdediger Antonio Rüdiger van Chelsea zei dat hij racistisch werd bejegend.

Begin deze maand werd de Premier League ook al opgeschrikt door een racistisch incident. Na het duel tussen Manchester City en Manchester United werd een fan gearresteerd die tijdens de wedstrijd een racistisch gebaar had gemaakt. Het voorval zorgde voor veel ophef in Engeland.

In Nederland werd de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior vorige maand tijdelijk stilgelegd vanwege racisme. Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira werd tijdens het duel racistisch bejegend door een groepje Den Bosch-supporters.