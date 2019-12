Carlo Ancelotti heeft behoorlijk hoge ambities met Everton. De Italiaanse coach wil zich met zijn nieuwe club kwalificeren voor de Champions League.

"Het halen van Champions League-voetbal is het doel voor de lange termijn", zegt de zestigjarige Ancelotti maandag tijdens zijn presentatie als coach van Everton. "Niets is onmogelijk in voetbal."

Dit seizoen wordt het voor Everton haast onmogelijk om zich te verzekeren van deelname aan de Champions League. 'The Toffees' staan dertiende in de Premier League en de bovenste vier ploegen plaatsen zich voor het Europese miljoenenbal. De achterstand op nummer vier Chelsea is dertien punten.

Ancelotti werd zaterdag aangesteld als manager van Everton en tekende een contract tot medio 2024. Hij werd twee weken geleden nog ontslagen bij Napoli, uitgerekend op de avond dat de Italiaanse club zich voor de achtste finales van de Champions League plaatste.

Ancelotti is de opvolger van Marco Silva, die begin december moest vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten. Voor de ervaren coach wordt het zijn tweede trainersklus in de Premier League, nadat hij tussen 2009 en 2011 manager van Chelsea was.

"De club trok mij aan door de historie en de traditie. Het is een van de grootste clubs in Engeland. Ze willen competitief zijn in de Premier League en voor mij is dat genoeg", aldus de Italiaan, die de Champions League twee keer won met AC Milan en eenmaal met Real Madrid.

Carlo Ancelotti bezocht afgelopen zaterdag de wedstrijd tussen Everton en Arsenal (0-0). (Foto: Pro Shots)

'Ook de bouw van het nieuwe stadion toont de ambities'

Everton veroverde negen keer de Engelse landstitel, in 1987 voor het laatst. Ook won de club uit Liverpool vijf keer de FA Cup en in 1985 de Europacup II. Alleen in 2005 plaatste de ploeg zich voor de voorronden van de Champions League, maar toen werd in de derde kwalificatieronde verloren van Villarreal.

In juli van dit jaar presenteerde Everton plannen voor een nieuw stadion. De club zal over enkele jaren Goodison Park, dat al sinds 1892 als onderkomen fungeert, gaan verlaten voor een nieuw stadion in Bramley Moore Dock aan de rivier de Mersey. De bouw van het nieuwe complex duurt naar verwachting drie jaar.

"Ik heb gisteren het trainingscomplex bezocht en dat ziet er fantastisch uit. Ook het feit dat er een nieuw stadion gebouwd gaat worden, geeft aan dat de club ambitieus is", besloot Ancelotti.

