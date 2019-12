AZ moet het in de eerste wedstrijd na de winterstop zonder Marco Bizot stellen. De doelman werd maandag voor één duel geschorst vanwege zijn rode kaart tegen Sparta Rotterdam.

De 28-jarige Bizot werd zaterdag al na vijf minuten uit het veld gestuurd in het duel op Het Kasteel. Hij werd bestraft voor het neerhalen van de doorgebroken Ragnar Ache.

Door de schorsing mist Bizot de thuiswedstrijd van AZ tegen Willem II. Die staat zaterdag 18 januari op het programma in het AFAS Stadion.

De rode kaart voor Bizot leidde een 3-0-nederlaag van AZ in. Voor de Alkmaarders was het de eerste competitienederlaag sinds 19 oktober, toen sc Heerenveen met 2-4 won in Den Haag. Daarna boekte de ploeg van coach Arne Slot zeven zeges op rij in de Eredivisie.

Door de drie tegendoelpunten in het duel met Sparta verzuimde Bizot bovendien om een 48 jaar oud record van Heinz Stuy te verbreken. De oud-doelman van Ajax kreeg in 1971 in 31 officiële duels geen tegentreffer, net zo vaak als Bizot in het huidige kalenderjaar.

AZ sluit de eerste seizoenshelft door het verlies bij Sparta af als nummer twee in de Eredivisie. De achterstand op koploper Ajax, die zondag met 6-1 uithaalde tegen ADO Den Haag, bedraagt drie punten.

Calvin Verdonk werd in de slotfase van het duel met RKC uit het veld gestuurd. (Foto: Pro Shots)

FC Twente-verdediger Verdonk twee duels geschorst

FC Twente-verdediger Calvin Verdonk werd voor twee wedstrijden geschorst. De linksback kreeg in de slotfase van de uitwedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk (3-0-verlies) rood.

De 22-jarige Verdonk moest het veld verlaten vanwege een onbezonnen overtreding op RKC-aanvaller Sylla Sow. Twente zakte door de nederlaag naar de twaalfde plaats op de ranglijst.

Verdonk kreeg van de aanklager betaald voetbal van de KNVB een voorstel van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Twente ging akkoord met dat voorstel.

