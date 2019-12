De KNVB heeft besloten een aantal Eredivisie-wedstrijden en aanvangstijden van Ajax en AZ in de tweede seizoenshelft te verplaatsen vanwege de Europese verplichtingen van beide clubs.

Ajax en AZ komen na de winterstop uit in de eerste ronde van de knock-outfase in de Europa League (20 en 27 februari). De Amsterdammers wachten een tweeluik met het Spaanse Getafe en de Alkmaarders nemen het over twee wedstrijden op tegen het Oostenrijkse LASK.

De KNVB kan sinds vorig seizoen wedstrijden verschuiven als de clubs laten weten zich daardoor beter te kunnen voorbereiden op de Europese duels. De voetbalbond heeft daar nu dus opnieuw gebruik van gemaakt.

AZ-PEC Zwolle gaat van zaterdag 22 februari naar zondag 23 februari en Ajax-FC Twente wordt van zaterdag 14 maart naar zondag 15 maart verplaatst. Daarnaast is er met enkele aanvangstijden geschoven. De topper tussen Ajax en AZ in de Johan Cruijff ArenA op zondag 1 maart gaat bijvoorbeeld van 16.45 naar 20.00 uur.

De KNVB heeft nog meer wijzigingen op het oog, maar die zijn afhankelijk van de resultaten van Ajax en AZ in de Europa League.