Keisuke Honda vertrekt al na anderhalve maand bij Vitesse. De Japanner, die begin november terugkeerde bij de Arnhemmers, heeft besloten zijn tot de zomer lopende contract niet uit te dienen.

De 33-jarige Honda werd op voorspraak van Leonid Slutsky aangetrokken. De Russische coach, die de aanvaller nog uit zijn tijd bij CSKA Moskou kende, besloot eind november op te stappen na een reeks teleurstellende resultaten. Honda kiest daarom ook voor een vertrek.

"Mijn missie was om de situatie bij Vitesse te veranderen en dat is mij niet gelukt", zegt Honda maandag op de website van Vitesse. "Ik voel mij daar verantwoordelijk voor. Daarom vind ik dat ik hier na de winter niet hoor te spelen. Ik waardeer het dat mijn teamgenoten en de supporters mij goed hebben opgevangen."

Honda speelde slechts vier wedstrijden voor Vitesse en kwam geen enkele keer tot scoren. Tegen Sparta Rotterdam (2-0-verlies), sc Heerenveen (3-2-verlies) en FC Twente (0-3-zege) begon de routinier in de basis en in het thuisduel met Feyenoord (0-0) kwam hij negen minuten voor tijd het veld in.

Nog niets bekend over toekomstplannen Honda

Voor Honda betekende zijn contract bij Vitesse een terugkeer in de Eredivisie. De 98-voudig international van Japan speelde tussen 2008 en 2010 voor VVV-Venlo, waar hij veel indruk maakte en een transfer naar CSKA Moskou afdwong.

Later speelde Honda nog voor CF Pachuca, AC Milan en Melbourne Victory. Zijn contract bij de Australische club liep aan het einde van vorig seizoen af, waarna hij in het najaar meetrainde bij Vitesse en een contract verdiende. Het is nog niet bekend of en waar Honda zijn loopbaan gaat vervolgen.

Vitesse heeft na het vertrek van Slutsky de weg omhoog ingezet. De Arnhemmers boekten zondag tegen VVV-Venlo (3-0) de derde zege op rij en staan op de zesde plek in de Eredivisie met een achterstand van vier punten op nummer drie PSV.

