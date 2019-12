Ole Gunnar Solskjaer is niet te spreken over de manier waarop de spelers van Manchester United het uitduel met Watford benaderden. 'The Red Devils' gingen zondag met 2-0 ten onder bij de hekkensluiter in de Premier League.

"Het spel in de eerste helft leek wel op mijn testimonial", zei een kritische Solskjaer in gesprek met Sky Sports. "En om eerlijk te zijn was alles toen ook beter. Het spel tegen Watford was traag en er zat geen urgentie in."

Halverwege was er nog niet gescoord in het Vicarage Road Stadium, maar vlak na rust stond United in een tijdsbestek van vier minuten met 2-0 achter. Eerst liet doelman David de Gea een bal door zijn vingers glippen en vlak daarna benutte Troy Deeney een strafschop.

"Het thuispubliek had alleen wat te juichen omdat wij ervoor zorgden dat Watford regelmatig standaardsituaties kreeg en we ze twee goals gunden", zei Solskjaer. "Het gaat om de kwaliteit en hoe we bepaalde zaken aanpakken. De twee doelpunten waren gewoon grote fouten van ons."

David de Gea was de schlemiel bij Manchester United. (Foto: Pro Shots)

'We waren net aan iets moois bezig'

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat United het moeilijk heeft met laagvliegers. Waar de ploeg van Solskjaer juist uitstekend presteert in toppers, werd er niet gewonnen van onder meer Southampton, West Ham United en Aston Villa.

Voor het duel met Watford was United bovendien zes duels op rij ongeslagen, dus de nederlaag tegen Watford kwam hard aan bij Solskjaer. "Ik ben heel erg teleurgesteld. We waren net aan iets moois bezig en ik vind dat we tegen dit soort ploegen meer punten moeten pakken."

"Ik weet zeker dat Watford als hekkensluiter weinig vertrouwen heeft. Bij ons is juist het tegenovergestelde het geval, maar het wilde gewoon niet. Ik kan de vinger nu ook niet op de zere plek leggen, want we hadden ons goed voorbereid. Het is teleurstellend."

Manchester United staat op dit moment op de achtste plek in de Premier League met 25 punten. De club is daarmee zeven punten verwijderd van nummer vier Chelsea.

